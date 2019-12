ETV2 teemaõhtu on pühendatud Madis Kõivule

Pühapäevane teemaõhtu on ETV2-s seekord pühendatud Madis Kõivule.

Kell 19.30 "Metafüüsiline luul. Madis Kõiv", 1993

Tänapäeva inimene tahab enamasti ühel alal kaugele ja kõrgele jõuda. Madis Kõiv on füüsik, filosoof, kirjanik ja näitekirjanik. Saate salvestamise ajal oli Tartus üleval tema maalide näitus. Mis paneb ühe inimese nii mitmes suunas tegutsema? Või on see üks ja sama asi, mida ta alati taotleb? Saates räägib Madis Kõiv Priit Pedajase ja Peeter Tulvistega. Režissöör Indrek Kangur, toimetaja Katrin Seppel.

Kell 20.20 "Kui me Moondsundi Vasseliga pähkleid kauplesime, siis ükski ei tahtnud osta", 2000

Eesti Draamateatri etendus. Komöödia perest, kes on pähe võtnud keset tühja välja seisvasse vanasse mõisamajja hotelli ehitada, ja vanameestest, kes tulevase hotelli ees kotitäit kreeka pähkleid maha müüa püüavad. Madis Kõivu komöödia. Lavastaja ja muusikakujundaja Priit Pedajas, kunstnik Pille Jänes, valguskunstnik Airi Eras. Esietendus Eesti Draamateatri suures saalis 9. juunil 1999.

Kell 22.45 "Kirjad inglile", 2011

Film räägib aastaid tagasi Afganistani sõdima saadetud ja seal islamiusu omaks võtnud Jeremia Juunas Kirotajast (Tõnu Oja), kes kodumaale naastes seisab silmitsi teistlaadi sõjaga. Laokil Eesti väikelinnas jookseb rindejoon ida ja lääne kultuuri, meeste ning naiste, terve mõistuse ja hullumeelsuse vahel. Kusagil nende lahingute keskel on tema tütar Ingel, kelle Kirotaja otsustab pärast aastaid kestnud eemalolekut üles otsida. Režissöör: Sulev Keedus, stsenaaristid: Madis Kõiv, Sulev Keedus.