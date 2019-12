Loomeliidud kaebasid halduskohtu otsuse tühja kasseti tasu kohta edasi

Lisaks leidsid loomeliidud, et hüvitise määramisel jäeti arvesse võtmata mitmed digi- ja nutiseadmed, mis on teistes Euroopa riikides õiglase hüvitise regulatsioonides arvesse võetud ja paneb Eesti loomeinimesed halvemasse positsiooni võrreldes oma Euroopa kolleegidega.

"Meie hinnangul oli see otsus ebaõiglane ehk see väljamõistetud hüvitis võrreldes meie nõude suurusega oli kordades väiksem. Täiendavalt leidsime, et kohus oli teinud ühe arvutusvea selle hüvitise suuruse leidmisel. Ja siis otsustasime selle otsuse edasi kaevata ja samamoodi otsustas ka vabariigi valitsus selle otsuse edasi kaevata," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" esitajate liidu tegevdirektor Urmas Ambur.

"Tegime veel ka kohtule ettepaneku, et see viga parandada, aga kohtunik jäi siiski seisukohale, et tema siseveendumus ongi selline, et see 816 000 on õiglane," lisas ta.