Priit Loog ja Reimo Sagor: Eesti filmitegijad on väga professionaalsed

Priit Loog astus üles peaosas filmis "Tõde ja õigus", mis on esitatud Oscari-nominatsiooni lühinimekirja kümne hulka. Nüüd hoiab ta kõvasti pöialt, et linateos jõuaks ka viie nominendi sekka.

Mõlemad kinnitasid, et Oscari lühinimekirja pääsemine on Eesti jaoks väga suur asi.

"Meie filmimeeskonnad ja -produktsioonid on väga professionaalsed," sõnas Reigo Sagor, lisades, et Eesti film on oma taseme poolest maailma tipus.