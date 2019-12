"Miks Jeppe joob?" ja "Kuni ta suri" tõid Rakvere teatri saalid täis

Kõige populaarsemaks kujunes möödunud aastal Eili Neuhausi lavastus "Lendas üle käopesa", mis kogus 22 etendusega 6827 vaatajat. Näitlejatest olid kõige hõivatumad taas Anneli Rahkema ja Eduard Salmistu, kes käisid vaatajate ees 135 etendusel.

Menukad olid ka komöödia "Kuni ta suri" (lavastaja Peeter Raudsepp) ning suvelavastus "Miks Jeppe joob?" (lavastaja Hendrik Toompere), olles terve aasta jooksul täies mahus välja müüdud.

Rakvere Teatri loomingulise juhi Peeter Raudsepa sõnul esitasid suurimaid väljakutseid suvelavastused, kus väikestele mängukohtadele vaatamata ei tehtud materjali keerukuse osas hinnaalandusi."Hendrik Toompere "Miks Jeppe joob?" näitas, et sajanditevanusest farsist saab teha poliitiliselt kandva allegooria. "Loojanguekspress" aga tõestas, et nö "tumedamad" teemad nagu vabasurm ja süü kõnetavad inimesi, kellele on tähtis leida tõeseid, mitte lihtsaid vastuseid."

Raudsepp on rõõmus, et sügisel lisandusid Rakvere Teatri mängukavva psühholoogiliselt teemantterav "Nagu peeglis" ja isikupärselt tõlgendatud "Onu Vanja", ning punkti panid aastale Urmas Lennuki mängulis-ajastukriitiline "Made in China" ja suurejooneline lastelavastus "Kuldse liilia saladus".

Uuel aastal tähistab teater oma ümmargust tähtpäeva - 80. sünnipäeva pidu peetakse 15. veebruaril.