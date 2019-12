Linnateatrit külastas aastaga 72 000 teatrisõpra

2019. aastal jõudis Tallinna Linnateatris lavale kuus uuslavastust: Peeter Tammearu lavastus "Südameharjutus" (autor Daniel Glattauer), Diana Leesalu lavastus "Vihmausside elust" (autor Per Olov Enquist), Elmo Nüganeni lavastus "Kant" (autor Marius Ivaškevičius), Priit Piusi lavastus "Gorge Mastromase rituaalne tapmine" (autor Dennis Kelly), Elmo Nüganeni lavastus "Kommuun" (autorid Thomas Vinterberg ja Mogens Rukov) ning Artjom Garejevi lavastus "Enigma variatsioonid" (autor Éric-Emmanuel Schmitt). Aasta jooksul tegid seega teiste seas Linnateatris debüüdi kaks lavastajat: Priit Pius ja Artjom Garejev, kelle lavastused on pälvinud publikult sooja vastuvõtu.

Lõppev aasta jäi Linnateatrile meelde ka teatriauhindade poolest. Teatri direktor Raivo Põldmaa pälvis 27. märtsil Rakvere teatris rahvusvahelisel teatripäeval teatrikunsti eriauhinna rahvusvahelise teatrifestivali Talveöö Unenägu järjepidevuse hoidmise ning 2018. aasta festivali, Alvis Hermanise retrospektiivi idee, selle teostamise ja "Päeviku" eestikeelse tõlke väljaandmise eest. Andrus Vaarikut tunnustati meespeaosatäitja auhinnaga Gilbert Horni rolli eest EMTA lavakunstikooli lavastuses "Noad kanade sees" ja André rolli eest Linnateatri lavastuses "Mineku eel". Allan Noormets pälvis meeskõrvalosatäitja auhinna Bubnovi rolli eest Linnateatri lavastuses "Põhjas". Ursula Rataseppa pärjati naiskõrvalosatäitja auhinnaga Kati rolli eest Temufi lavastuses "Toomas Nipernaadi" ja Naise rolli eest Linnateatri lavastuses "Mineku eel".

Ühtlasi rõõmustab Linnateater lõppeval aastal jagatud preemiate üle, mille pälvisid erinevad Linnateatri töötajad. Olulisemate preemiatena võib välja tuua järgmised: näitleja Rain Simmul pälvis Valgetähe V klassi teenetemärgi, peanäitejuht Elmo Nüganeni pärjati Klassiku sõbra tiitliga, dekoratsiooniala juhatajale Pärtel Tallile anti üle Kultuurkapitali preemia ja kaks auhinda Eesti filmi- ja teleauhindade jagamiselt, riikliku kultuuri aastapreemia pälvis peakunstnik Kristjan Suits, aasta kodanikuks kuulutati muusikaala juhataja Riina Roose ning Leida Rammo Linnateatri Fondi preemia pälvis näitleja Hele Kõrve.

Aasta jooksul toimus Hobuveskis kolm eriilmelist teatrikontserti: publik sai nautida Lauri-Dag Tüüri, Argo Valsi ja Mingo Rajandi Kvinteti heliloomingut. Lisaks leidis aset kaks kohtumisõhtut uuslavastuste tegijatega ning kinoõhtu. Teatris avati aasta jooksul kolm näitust: Adolf Šapiro 80. juubelile pühendatud näitus tehtud lavatöödest, Kustav-Agu Püümani sünnipäeva- ja uusaastakaartide näitus ning Tammsaare-teemaline näitus Noorsoo- ja Linnateatri lavastustest. Välja anti Pille-Riin Purje raamat "Vesiroos ja Paas", mis on sündinud lavastuse "Karin. Indrek. Tõde ja õigus. 4." vaimus ja pühendatud Tallinna Linnateatri vanima lavastuse 150. etendusele.

Lõppeval aastal alustas Linnateater koostööd Elisa TVga, kellega koos tuuakse lavastuste videosalvestused teatripublikule koju kätte. Seni on publikuni jõudnud kaks videosalvestust: "Miljoni vaade" ja "Kriipsud uksepiidal". Algaval aastal on salvestusi tulemas veelgi.

Hooaja teises pooles on oodata uuslavastusi Diana Leesalult, Elmo Nüganenilt ja Aleksandr Pepeljajevilt. Ühtlasi jätkuvad traditsioonilised teatrikontserdid ning põnevad kohtumisõhtud. Veebruarikuus, teatri sünnipäeval, jagatakse välja Linnateatri kolleegipreemiad ning selgub järjekordne publiku lemmiknäitleja. 2020. aasta lõpus toimub ka järjekorras 11. teatrifestival "Talveöö unenägu".

Ühtlasi valmistub Tallinna Linnateater algaval aastal ehitusperioodiks, mille algus on plaanitud järgmisse teatrihooaega. Seega on kestev hooaeg viimane täies mahus Laial tänaval. Ehituse ajaks kolib teater etendustegevusega Salme kultuurikeskusse, mis läbib põhjaliku värskenduskuuri. Alanud on ka teatri Suur-Sõjamäe tootmiskompleksi ehitustööd, mis peaksid valmima 2020. aasta suveks.