Selgub filmiauhinna Neitsi Maali võitja

Eesti filmiajakirjanike ühing kuulutas välja viis filmi, mis kandideerivad Eesti vanimale filmiauhinnale Neitsi Maali aasta parima kodumaise linateose eest:

"Aasta täis draamat", lavastaja Marta Pulk

"Marju Lepajõe. Päevade sõnad", lavastaja Vallo Toomla

"Surematu", lavastaja Ksenia Okhapkina

"Tõde ja õigus", lavastaja Tanel Toom

"Vanamehe film", lavastajad Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa

"Valiku keerukust näitab tõsiasi, et filmiajakirjanikelt said tänavu eelhääletusel punkte rekordilised 25 erinevat filmi, mille sekka jagus lühifilme, animatsioone ja dokumentaale. Viimastest jõudis viie lõpliku kandidaadi sekka koguni kolm. Selline rikkalikkus ilmestab, kuivõrd mitmekülgseks ja tugevaks on muutunud kodumaine filmimaastik," ütles Eesti filmiajakirjanike ühingu juhatuse esimees Andrei Liimets.

Neitsi Maali auhind ühes 2000-eurose preemiaga ning aasta levifilmi ja aasta filmiajakirjaniku tunnustused antakse üle pidulikul tunnustusüritusel 3. jaanuaril kinos Sõprus.