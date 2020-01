Keelesäuts. Kui palju pidulikku on piisavalt pidulik?

Kui palju pidu peab lausesse panema, et oleks piisavalt pidulik? Kas kardetakse, et üks pidulik on liiga vähe pidulik? Niisugune küsimus tekib, kui lugeda ja kuulda lauseid nagu "Pidulikul galal kuulutati välja aasta-auhinna saajad." või "Auhinnasaajad saame teada pidulikul galal." või "Film sai pidulikul galal auhinna mitmes kategoorias."