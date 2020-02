Keelesäuts. Drastiline. Kas tõesti?

Meie prügimajanduses tuleb ka teha drastilisi muudatusi ja MUPO uus suund- rohkem selgitustööd ja vähem karistamist- andis drastilise tulemuse. Kas te saite ikka täpselt aru, mida öelda taheti? Võib-olla saite hoopis vastupidi aru?

Olen hoidnud nüüd juba huvi pärast silmad-kõrvad lahti, et kuidas selle drastilisega ümber käiakse. Sain aru, et kasutatakse seda sõna ikka nii, nagu poleks eesti keeles olemaski sõnu järsk, suur, ulatuslik, oluline, märkimisväärne muudatus. Või kui on ikka väga põrutav lugu, siis võikski ju kasutada sõnu rabav, põrutav, vapustav jne. Aga lihtsam on teha otsetõlge inglise keelest, tõsta see drastic eesti teksti ja asi vask. Igatahes on meie oma keelest võtta tunduvalt täpsemaid sõnu selle stampsõna asemele.

Tulemuslikku sobramist oma sõnavarasahtlis!

Keelesäutsud" on Vikerraadios eetris esmaspäeviti kell 7.25.