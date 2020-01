Keelesäuts. Äralörtsitud oluline

Mõnikord kipub kannatama ka mõtteselgus, nagu järgmises näites: "Menetlused tõid kaasa olulise koormuse politseiametnikele." Milline see oluline koormus oli? Kiuslikult tahaks ka teada, missugune on selle vastand, väheoluline koormus. Vahest on mõeldud, et politseiametnike koormus tõusis menetluste tõttu märkimisväärselt.

Veebilehtedel on hakanud levima ka hüüe "Oluline teada", mille asemel oleks mõnikord värskem ja tabavam vana hea "Pane tähele" ehk "Pane hästi tähele". Miks mitte vahel kasutada selle ladinakeelse ütluse "Nota bene" järgi tuntuks saanud lühendit NB!

Keelesäutsud" on Vikerraadios eetris esmaspäeviti kell 7.25.