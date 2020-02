Keelesäuts. Lõõtsuv tuul paneb lõõtsutama

Lugesin viimase tormi järel lauset, et lõõtsutav tuul murdis lipumasti. Ju kirjutaja mõtles lõõtsuvat tuult, sest lõõtsuma tähendab hooti puhuvat tugevat tuult. Lõõtsutama tähendab aga hingeldama. Keegi võib pärast pikka jooksu hingeldada või lõõtsutada.

Võtan veel ühe ühe sõnapaari – kostma ja kostuma.

Ikka on kuulda ja lugeda, et kuskilt kostub müra või aeg-ajalt kostub küsimusi, muusika kostub üle kogu maja. Kõigis neis lauseis on õige kostab. Müra kostab ja muusika kostab. Kostuma või kostub on aga hoopis teise tähendusega, see on murdekeelne ja tähendab niiskumist, pehmenemist. Kuidas nüüd see müra kostumine tundub?

