Keelesäuts. Sydney õigekiri

Austraalia põlengute tõttu on sealsed kohanimed meil viimasel ajal rohket pruuki leidnud. Kus on palju pruuki, tuleb ette ka palju vigu.

Ilmselt veaohtlikem Austraalia kohanimi on suurlinn Sydney, mis kirjutatakse mõlemas silbis igrekiga. Mõistagi on veakoht see esimene igrek, kuhu pahatihti lipsab i. See on üks kohanimi, mille õigekirjas ma toimetajana alati kahtlen ja mida ÕSist üle kontrollin.

Neile, kes arvavad, et "küllap see varsti ka vabaks antakse", pean kurvastuseks ütlema, et tänapäeval kohanimemugandeid naljalt juurde ei tule. Niisiis on targem see lihtsalt ära õppida, õigemini õppida Sydney jutukstuleku korral alati kahtlema ja kontrollima, kuidas on õige.

