Keelekommentaar. Kinni on!

Piltlikku väljendit kinni olema (milleski) võib kasutada ka tähenduses "kindel olema", näiteks Mart oli oma tões nii kinni, et teiste arvamus talle ei lugenud. Muidugi võib väljendit kasutada ka otseses tähenduses, kui miski on millegi küljes kinni.

Sellega üldiselt ka selle väljendi heakeelne kasutus lõppeb. Kahjuks-paraku leidub hulganisti näiteid, eriti ajakirjanduses, kus selle väljendi tähendus on laienenud sinna, kus meil on täpsemaid sõnu juba ees. Muide, tähenduse soovimatu laienemine on toimunud soome keele mõjul (vrd on kiinni tästä). Need sõnad, mille asemele kinni olema trügib, on olenema, sõltuma.

Kirjutasin välja ühest artiklist (PM, 13.03.2020) noppeid, kus kinni olema mõõdutundetult laiutab: "Kõik on kinni ülereageerimises (pealkiri) .. Vanemad on vastuvõttudel öelnud, et kõik on kinni nende ülereageerimises. Laste käitumine on omandatud vanemate matkimise teel. .. Rahunenuna on inimene tasakaalukas ning kui tal on olemas tahe ja taotlus rahuneda, saab ta teadlikult oma tundeid juhtida. Ja see on kinni vanemates: rahulik vanem, rahulik laps."

Kuidas võiks olla parem? Näiteks nii: "Kõik tuleneb ülereageerimisest (ilmselt oleks löövam valida pealkirjaks mõni muu läbistav mõte artiklist) .. Vanemad on vastuvõttudel öelnud, et kõik algab/tuleneb nende ülereageerimisest. .. .. Ja see sõltub vanematest: rahulik vanem, rahulik laps." Nagu näha, saab juba nii väikese näidete hulga peale variatsioone, mida kasutada. Mida variatiivsem keel, seda rikkam, eks ole.

Kunagi ammu (18.07.2019) võis ka Maalehest lugeda: "Kui vanaema Maali läheb turule omakasvatatud saadusi müüma, siis on väga palju kinni teadmatuses." Vahest oleks parem, kui Maali-kujund oleks jäänud tädi juurde paigale? Samas just ise ütlesin, et variatiivsus on rikkus… Nii et olgu peale, vanaema Maali. Kuidas aga parandada sellist üldist väidet väga palju on kinni teadmatuses? Vahest sobiks nii: "Kui vanaema Maali läheb turule omakasvatatud saadusi müüma, siis võib väga palju teadmatusest viltu minna."

Nõnda tuleks parandusi tehes juhinduda eelkõige sisust, mis parasjagu sobib, mitte asendada kehvad keelendid masinlikult nn parematega, mispuhul võib juhtuda, et paremaks midagi ei lähegi. Aga seda teavad ja teevad head toimetajad niikuinii.