Keelekommentaar. Samasooline abielu

Viimase aja üks ärritav märksõna on kahtlemata samasooline. Mida selle all silmas peetakse, miks ta vahel sobimatu on ja kuidas siis öelda viisakamalt, selgitas Egle Heinsar keelekommentaaris.

Mõistagi ei häiri suuremat osa inimestest sõna samasooline kui selline (tähenduses "kellegagi samast soost"). Näiteks mis saab kellelgi selle vastu olla, kui peres on kaks last, mõlemad kas poisid või tüdrukud. Nad on samasoolised ehk samast soost. Aasta lõpus käisid samasoolised ka selles kontekstis ajakirjandusest läbi, kui räägiti elatise vähendamise kitsaskohtadest: "... liidu hinnangul võiks rakendada mastaabisäästu eeldust üksnes laste puhul, kes on samasoolised ja kelle vanusevahe on kuni kolm aastat." (ERR, 11.12.2020)

Mulle tundub, et samasooline on isegi siin, kuigi neutraalse tähendusega, veidi… kummaline. See võib tulla küllastumusest selle sõna suhtes, sest on ju ühiskonnas käinud terav arutelu hoopis teiste pereliikmete – vanemate – samasoolisuse üle, õigemini nende abielu üle.

Selge on see, et kui on tarvis asjadest rääkida, peab olema võimalik neid kuidagi keeleliselt tähistada, muidu läheme omadega rappa. Kuidas ikkagi sobib öelda?

Inimõiguste keskuse ülevaates on valitud neutraalne väljend samast soost vanematega pere. Sama neutraalne väljendus, mis peab silmas paare, laste olemasolu välja jättes, peegeldub Euroopa inimõiguste kohtu seisukoha kajastuses: "Euroopa inimõiguste kohus on korduvalt leidnud, et samast soost paarid võivad sarnaselt erinevast soost paaridega elada stabiilses ja pühendunud suhtes." (ERR, 21.06.2020)

Kui enne ütlesin, et sõna samasooline on kummaline, siis kummaline on ta selles mõttes, et mu toimetajasilm hakkab selliste väljendite puhul keerlema ja pöörlema nagu Hullsilm Moodyl Harry Potteri lugudes, ühesõnaga, ma hakkan kahtlema väljendi sobilikkuses. Miks ma kahtlema hakkan? Vaat selliste lausete pärast, nagu kõlab järgmine: "Põhiseadus (ega ka Euroopa inimõiguste kohus) ei nõua ega keela samasoolist abielu. Vaidlus saaks alata ka igast Eesti kohtust, kus vaidlustatakse samasoolise abielu sõlmimisest keeldumine." (ERR, 23.10.2020) Igaks juhuks täpsustan, et abielu ei ole kas eri- või samasooline, vaid soolisuse alusel oleme harjunud ikka inimesi kahte leeri jagama. Siin sobiks samasooliste abielu, mitte samasooline abielu.

See on niisiis väljend, mis nõuab väga suurt ettevaatust ja tähelepanu, kui seda just on vaja tarvitada.