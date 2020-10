Keelekommentaar. Lendas üle interneti

Kuri kroonviirus on pannud paljusid meist veel rohkem asju, olgu või kas või argine toit, tellima internetist. Küllap olete isegi lugenud üleskutseid: telli üle interneti. Ma ei tea, kui paljusid see ka häirib, aga mind küll, ilmselt veel mõningaid keeletundlikke. Nimelt ei soovitata kaassõna üle tarvitada seal, kus on teisi, sisutäpsemaid võimalusi, ning parem on jätta sõnakene üle sinna, kus tõepoolest tähistatakse üle millegi liikumist, näiteks astus üle oja, läks üle tee, ulatus üle pea.

Nii et parem oleks: telli(ge) internetist, interneti kaudu, interneti teel.

Oma pool aastat tagasi (15. aprillil) oli "Pealtnägijas" lugu, kust jäi kõrvu, et "internet, sealhulgas suhtlus "Pealtnägijaga", toimub üle kasina kvaliteediga satelliitühenduse". Mul pea muidugi plahvatas, aga õnneks jõudsin selle lausejupi kirja panna. Siin on keelenähtusi, millest tahaks rääkida, kohe kobaras. Esiteks ma ütleks, et internet kas toimib või ei toimi, sest internet pole ikkagi päris sündmus, mis võiks toimuda. Siis teiseks, seesama üle-sõna. Siia sobiks ehk nii: internet, sealhulgas suhtlus "Pealtnägijaga", toimib kasina kvaliteediga satelliitühenduse abil. Mõistagi saaks seda sisu ka teisiti öelda, aga see on üks selliseid, kus saab kõige vähemate parandustega läbi.

Kui eespool tõin näiteid, et sõna üle sobib tarvitada siis, kui tähistatakse millestki üle liikumist, ja tõin näiteks läks üle tee, siis vormiliselt võiks ju sobida järgminegi näide: "Ravimiregistri infot edastame üle riikliku X-tee .." (Postimees 12.12.2019). Siiski pole tegemist päris üle tee liikumisega ja korrektne oleks ikkagi ka siin näiteks edastame riikliku X-tee kaudu või edastame keskkonna X-tee abil.