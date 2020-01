Keelesäuts. Topelt pole alati parim

Ju me kõik kasutame aeg-ajalt sidesõna "ehk", mis seob sõnu või väljendeid, millel on sama tähendus. Näiteks. Üte ehk kõnetlussõna eraldatakse muust lausest komaga. Ka väljendab "ehk" lootust, soovi või seda, et te pole päris kindel. Ehk ta ikka veel tuleb.

Nüüd aga on hakanud levima väljend "ehk et". Suulises kõnes koguni üheks sõnaks hääldatuna. Paar kuuldud näidet: "Iseteeninduses on dokumentide taotlemine soodsam, ehk et püüame suunata inimesi iseteenindusse."; "Üks küsimus on leppetrahvi küsimus, ehk et korteri omanik saab küsida leppetrahvi." Kuskil peljatakse, et inimesed tarvitavad liiga palju valuvaigisteid ehk et nüüd saab valuvaigisteid ainult apteekri käest, mitte ise riiulilt võtta.

Kas see topeltsidesõna peab aitama teksti selgusele kaasa? Minu meelest on vastupidi- mõtte jälgimine läheb keerulisemaks. Palju selgem oleks, kui öeldaks, et iseteeninduses on dokumentide taotlemine soodsam, seepärast püütakse suunata inimesi sinna. Ja kuna inimesed tarvitavad liiga palju valuvaigisteid, siis saab neid nüüd osta ainult apteekri käest.

Keelesäutsud" on Vikerraadios eetris esmaspäeviti kell 7.25.