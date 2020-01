Algasid Robert Pattinsoniga Batmani-filmi võtted

Komissar Jim Gordoni rolli astuv ja Emmyga pärjatud näitleja Jeffrey Wright teatas Twitteris, et Matt Reevesi lavastatud "The Batmani" võtted on ametlikult alanud. Meediasse on ilmunud ka esimesed fotod võtteplatsilt Londonis, mis annavad aimu, milline Robert Pattinsoni kehastatud Batmaniga Gotham välja näeb.

Lisaks Bruce Wayne'i/Batmani kehastavale Robert Pattinsonile ("Good Time", "The Lighthouse") ja komissar Jim Gordonit kehastavale Jeffrey Wrightile astuvad filmis üles ka Andy Serkis ("Black Panther") Alfred Pennyworthi rollis, Zoe Kravitz Selina Kyle'i/Kassnaise rollis, Paul Dano Mõistataja rollis, John Turturro ("The Big Lebowski") Carmine Falcone'i rollis ning Peter Sarsgaard ("Green Lantern") ja Jayme Lawson, kelle rolle pole veel avalikustatud. Colin Farrell hakkab kehastama aga ühte pahalast Pingviini.

Woke up jet lagged at 10pm thinking I was late. 4:45am now. Off to Gotham.???? — Jeffrey Wright (@jfreewright) January 5, 2020

Reevesi Batmani-lugu on kirjeldatud tegelaste-keskse projektina, mille fookus on Batmani kogemustel detektiivina. Ta on ka öelnud, et filmis võib oodata näha tervet plejaadi pahalasi, vahendab ComingSoon.net.

"The Batman" peaks kinodesse jõudma 25. juunil 2021.