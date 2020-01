Voronja galerii uut hooaega kureerib kirjanik Vahur Afanasjev

"Vist pole liialdus öelda, et kättemaksuga on igaüks kokku puutunud. Ei pea olema kättemaksuhimuline, piisab, et keegi su peale hammast ihuks. Ja kui päris ausalt endasse vaadata, siis kättemaksuhimu juured on lapsepõlves. Kui mitte mujalt, siis just sealt leiame enda loo," selgitas Afanasjev.

Näitusel osalevad nii noorema põlvkonna kunstnikud kui ka klassikud, kes omal moel kättemaksu teemat lahkavad. Näitusel on esindatud klassikaline maal, graafika, klaasikunst, heliinstallatsioon ja videoinstallatsioon. Lisaks kuraatoridebüüdile teeb Afanasjev näitusel ka kunstnikudebüüdi.

"Mu ema on harrastuskunstnik. Eks ma olen ise ka üht-teist katsetanud, aga kureerimine on imetabane võimalus teostada kunstiline tervik ülimalt andekate inimeste kätega, kunstnike, publiku ja enda rõõmuks," rääkis ta.

"Kunstnike ja tööde valimisel lähtun enda maitsest. See tähendab, et näitus peab pakkuma nii kergesti ligipääsetavat, egalitaarset kunstinaudingut kui ka mõtteainet süvenejale ja asjatundjale. Ainus harrastaja olen mina, ülejäänud näitusel osalejad on tähed – need, kes säravad kõrgel, ja need, kes tõusevad," lisas Afanasjev.

Vahur Afanasjev alustas kirjutamist 1995. aastal. Alates 2000. aastast on ta avaldanud mitu luulekogu, jutukogu ja romaani. Raamatu eest "Minu Brüssel" tunnustas Go Reisiajakiri Afanasjevit 2011. aasta parima reisikirjaniku nimetusega. Luulekogu "Tünsamäe tigu" pälvis Eesti kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2015. aasta luuleauhinna. Käsikirjaga "Serafima ja Bogdan" saavutas ta 2017. aastal Eesti kirjanike liidu romaanivõistlusel esikoha. Sama teose eest pälvis Afanasjev veel Virumaa kirjandusauhinna, Elise Rosalie Auna nimelise kirjandusauhinna ning Eesti kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia. Romaan ilmus eesti keeles 2017. aastal ja vene keeles 2019. aastal. Sel aastal lavastab Tartu Uus Teater romaani ainetel valmiva suvelavastuse "Serafima + Bogdan".

Voronja galerii alustas Peipsiveerel näitustega 2014. aastal. Alates 2016. aastast korraldab Voronja galerii Tartus korternäituseid ning alates 2018. aastast korternäituste sarja "Lätted", mis toimusid Eesti erinevates paikades kunstnike sünnikodudes.

Seitsmenda hooaja näitust "Kättemaks. Mесть. Revenge." saab Peipsiveerel asuvas galeriis näha kuni augusti lõpuni.