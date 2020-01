Eks-Batman Christian Bale naaseb koomiksimaailma uues "Thori" filmis

Oscari võitja Christian Bale peab läbirääkimisi, et liituda Chris Hemsworthi, Natalie Portmani ja teistega järgmises Thori-filmis "Love and Thunder".

Järjefilmi lavastab taas Taika Waititi ja filmi tootmist on plaanitud alustada tänavu augustis Austraalias. 2017. aasta Thori-filmi "Ragnarok" järjest tõotab saada Bale'i esimene koomiksifilm pärast tema viimast Batmani-filmi "Pimeduse rüütli taastulek" aastal 2012.

Natalie Portman naaseb uues filmis Jane Fosteri rolli, kellest saab ühtlasi filmis ka uus Thor. Lavastamise kõrval annab Waititi oma hääle ka tegelasele nimega Korg. Järjefilmi produtsent on Kevin Feige. Eelmine Thori-film teenis üle maailma 853 miljonit dollarit kassatulu. Pole avalikustatud, mis rollis Bale täpselt üles astub.

Bale'i võimaliku rolli üle spekuleeris Hollywood Reporter, kes tõid kahe kõige tõenäolisema rollina välja tulnuka Beta Ray Billi, kelle puhul piirduks asi ilmselt ainult talle hääle andmisega. Samuti on mainitud Balder the Brave'i või nn Vaprat Balderit, kelle ajalugu Marveli koomiksites ulatub Thoriga pea sama kaugele.

Praegu jookseb kinodes "Ford v Ferrari", kus Bale kehastab võidusõitjat Ken Miles'i ja mis on üle maailma teeninud praeguseks 200 miljonit dollarit kassatulu. Ta on võitnud varem Oscari oma rolli eest filmis "The Fighter" ja olnud ka nomineeritud näitlejatöö eest linateostes, nagu "American Hustle", "The Big Short" ja "Vice". Ken Milesi kehastamise eest on ta nomineeritud ka Ameerika ekraaninäitlejate gildi auhinnale (ingl Screen Actors Guild Awards).

"Thor: Love and Thunder" jõuab kinodesse 5. novembril 2021.