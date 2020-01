Galerii: Liina Siib uurib uuel näitusel Reykjaviki toidupoe tagust eluolu

Näitusel saab muuhulgas näha ühe Reykjaviki poe tagahoovi, kust käib läbi mitmesuguseid inimesi, nende lood ristuvad, paljastades erinevaid karaktereid ja elamisviise, vahendas "Aktuaalne kaamera". Selle teemaga soovib kunstnik ka tulevikus jätkata. Ühendavateks mõisteteks on "kapitalistlik realism" ja David Lynchi telesarja "Twin Peaks" kolmanda hooaja varjurahvas.

Siib rõhutas, et teda huvitas eluteater, mis toimus poe taga. "Ma mõtlesin ka, kui ma jälgisin neid inimesi, et mida nad võisid üksteisega rääkida või mis on nendevahelised suhted ja kehakeel," sõnas ta ja rõhutas, et galeriisse püüdis ta luua keskkonna. "Meil ei ole teksti, vaid meil on tragikoomiline situatsioon, neid pilte on palju ja iga päeva kohta on sellised misanstseenid."

Näitus jääb avatuks 3. veebruarini 2020.