Tallinna botaanikaaias on aukohal inimkonna ajalugu mõjutanud taimed

Taimed on välja pandud maailmajagude kaupa ja sellest nähtub, et igas maailma otsas kasvab midagi, mille abil on jõutud mitmete elu ja ühiskonda muutnud avastusteni, mille tulemusel on säilinud impeeriumid ning mille abil on ravitud nii kuningaid kui ka sõdalasi.

Kuid nende kõrval on ka taimi, millest saadud ained on olnud ajaloo erinevatel etappidel laastava mõjuga, näiteks rafineeritud suhkur, uimastid ja alkohol.

"Näiteks agaav, mille kodumaa on Ameerikas, ja seal on teda kasutatud mitmel moel: seda on kasutatud nii toidulaual kui ka ehitusmaterjalina, on tehtud ka pesuaineid selle sapodiididerikkast mahlast. Aga maailm tunneb agaavisaadusi - need on tekiila, agaavisiirup ja sisalikiud," loetles näituse kuraator Krista Kaur.

"Näiteks Uus-Meremaalt on pärit selline taim nagu sitke linaliilia. See on üks taim, mis annab maailma üht tugevamat kiudu ja millest on tehtud nii tugevaid vammuseid, mis on kaitsnud inimeste elusid sõdades - millest ei tungi läbi ei vibunooled ega odad," lisas Kaur.