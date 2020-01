Ekraaninäitlejate Gildi näitlejaauhinnad pälvisid Joaquin Phoenix ja Renée Zellweger

Tervelt 25 aastat järjest on 21 meespeaosatäitjat, kes on viinud koju SAG auhinna, pälvinud ka Oscari. 18 naisnäitlejate on sarnaselt meestele võitnud samal aastal nii SAG auhinna kui ka Oscari, vahendas EW.

Lõuna-Korea film "Parasiit" ("Parasite") võitis auhinnagalal parima näitlejakoosluse auhinna, olles alles teine võõrkeelne film, mis SAG ajaloo jooksul on selles kategoorias nominentide sekka pääsenud.

Kuigi "Pommuudis" ("Bombshell") oli nomineeritud neljas kategoorias, ei viinud ta koju ühtegi auhinda.

Enim nominatsioone seriaalidest kogus "The Marvelous Mrs. Maisel", mis pälvis kokku kaks auhinda. Samamoodi kaks auhinda võitis "Fosse/Verdon".

SAG elutööauhinna pälvis kahekordne Oscari-võitja Robert De Niro.

Filmauhinnad

Parim naiskõrvalosatäitja

VÕITJA: Laura Dern, "Marriage Story"

Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

Nicole Kidman, "Bombshell"

Jennifer Lopez, "Hustlers"

Margot Robbie, "Bombshell"

Parim meeskõrvalosatäitja

Jamie Foxx, "Just Mercy"

Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Al Pacino, "The Irishman"

Joe Pesci, "The Irishman"

VÕITJA: Brad Pitt, "Once Upon a Time in Hollywood"

Brad Pitt Autor/allikas: AFP/Scanpix

Parim meespeaosatäitja

Christian Bale, "Ford v Ferrari"

Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time in Hollywood"

Adam Driver, "Marriage Story"

Taron Egerton, "Rocketman"

VÕITJA: Joaquin Phoenix, "Joker"

Parim naispeaosatäitja

Cynthia Erivo, "Harriet"

Scarlett Johansson, "Marriage Story"

Lupita Nyong'o, "Us"

Charlize Theron, "Bombshell"

VÕITJA: Renée Zellweger, "Judy"

Renée Zellweger Autor/allikas: Reuters/SCanpix

Parim näitlejatekooslus

"Bombshell"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Once Upon a Time in Hollywood"

VÕITJA: "Parasite"

"Parasite" Autor/allikas: AFP/Scanpix

Parimad trikid

VÕITJA: "Avengers: Endgame"

"Ford v Ferrari"

"The Irishman"

"Joker"

"Once Upon a Time in Hollywood"

Teleauhinnad

Parim meespeaosa

Alan Arkin, "The Kominsky Method"

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

Bill Hader, "Barry"

Andrew Scott, "Fleabag"

VÕITJA: Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Tony Shalhoub Autor/allikas: AFP/Scanpix

Parim naispeaosa

Christina Applegate, "Dead to Me"

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

VÕITJA: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Parim näitlejatekooslus

"Barry"

"Fleabag"

"The Kominsky Method"

VÕITJA: "The Marvelous Mrs. Maisel"

"Schitt's Creek"

Parim naispeaosa telefilmis või lühiseriaalis

Patricia Arquette, "The Act"

Toni Collette, "Unbelievable"

Joey King, "The Act"

Emily Watson, "Chernobyl"

VÕITJA: Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

Parim naisnäitleja draamasarjas

VÕITJA: Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Helena Bonham Carter, "The Crown"

Olivia Colman, "The Crown"

Jodie Comer, "Killing Eve"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Jennifer Aniston Autor/allikas: Reuters/Scanpix

Parim meesnäitleja draamasarjas

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Steve Carrell, "The Morning Show"

Billy Crudup, "The Morning Show"

VÕITJA: Peter Dinklage, "Game of Thrones"

David Harbour, "Stranger Things"

Parim näitlejatekooslus draamasarjas

"Big Little Lies"

VÕITJA: "The Crown"

"Game of Thrones"

"The Handmaid's Tale"

"Stranger Things"

"The Crown" Autor/allikas: AFP/Scanpix

Parim meesnäitleja telefilmis või lühisarjas

Mahershala Ali, "True Detective"

Russell Crowe, "The Loudest Voice"

Jared Harris, "Chernobyl"

Jharrel Jerome, "When They See Us"

VÕITJA: Sam Rockwell, "Fosse/Verdon"

Parimad trikid

VÕITJA: "Game of Thrones"

"Glow"

"Stranger Things"

"The Walking Dead"

"Watchmen"

Elutööauhind: Robert De Niro