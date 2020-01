Presidendi kantselei nõunik aumärkide näitusest: kus inimesed muidu neid märke näeksid?

Aastaid mööda Eesti maakondi rännanud näitus Eesti riiklikest teenetemärkidest ja ametkondlikest teenetemärkidest jõudis 20. jaanuaril Paidesse. Väljapanek on aastate jooksul pidevalt täienenud, sest juurde on tulnud omavalitsuste tunnusmärke.

Presidendi kantslei nõunik Pille Osula ütles ERR-ile, et aumärkide näitus "Eesti tänab" on väljas olnud juba kuues maakonnas, kuid huvi meie riiklike teenetemärkide vastu on jätkuvalt väga suur. "Kus inimesed neid muidu näeksid, seega tulebki käia näitustega mööda Eestimaad ja tutvustada meie riiklikke teenetemärke," tõdes ta ja kinnitas, et tänavused presidenti teenetemärgid on juba valmis.

Riiklike teenetemärkide kõrval, mida annetab presidnent, saab näha ka ametkondlikke au- ja teenetemärke, millele on lisandunud omavalitsuste tunnusmärgid, millega peetakse meeles kodukohas silma paistnud inimesi.

Aumärkide näitust "Eesti tänab" saab Järvamaa muuseumi peamajas vaadata 22. märtsini.