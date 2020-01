Helena Treštikova on Euroopa dokumentalistika klassik, kellel on olnud läbi aastate kannatlikust ja visadust teha filme, kus ta jälgib oma kangelasi aastate või lausa aastakümnete vältel. Seekord on ta tervelt ligi neljakümne aasta vältel jälginud 1980. aastal abielusadamasse jõudnud Vaclavi ja Ivana käekäiku.

Kõik algab romantiliselt ja suure õhinaga, ent edasi ootavad asjaosalisi tõelised Ameerika mäed. Ühelt poolt on taustal ühiskondlikud muutused, sest alguspunkt on ju sotsialistlik Tšehhoslovakkia, millele järgnevad raputavad 90. aastad ja kapitalism. Trestikova külastab neid teatud perioodide järel ning iga kord avab justkui raamatu uue peatüki.

"Ühe abielu lugu" on ETV2 eetris teisipäeval, 21. jaanuaril kell 21.30.