Riiklikele kultuuripreemiatele esitati 88 kandidaati

Kandidaadid preemiale pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest:

Olav Ehala – helilooja ja pianist. Esitajad Music Estonia, Eesti Heliloojate Liit, Jazzkaare Sõprade Ühing, Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Jazzliit;

Leelo Kõlar – pianist ja muusikaõpetaja. Eesti Muusikateaduse Selts, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Klaveriõpetajate Ühing ja Kultuurileht;

Enn Säde – helioperaator. Esitajad Eesti Filmiajakirjanike Ühing, Eesti Filmi Instituut, Pimedate Ööde Filmifestival, Eesti Kinoliit, Kino Sõprus, Eesti Filmitööstuse Klaster ja Kultuurileht;

Raivo Adlas – näitleja. Esitaja Teater Vanemuine;

Mare Tommingas – baleriin, koreograaf, lavastaja ja Vanemuise Teatri balletijuht. Esitajad Teater Vanemuine, Eesti Balletiliit, Eesti Näitlejate Liit;

Ita Ever – näitleja. Esitaja Corelli Music;

Paul-Eerik Rummo – kirjanik ja poliitik. Esitajad Eesti Kirjanike Liit, Tallinna Linnateater, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Arvo Pärdi Keskus, Tallinna Kirjanduskeskus ja Viivi Luik;

Helle Laas – nukunäitleja, lavastaja ja lastekirjanik. Esitaja Kultuurileht;

Tiia Järg – muusikateadlane ja pedagoog. EsitajaKultuurileht;

Rutt Hinrikus – kirjandusteadlane ja -kriitik. Esitajad Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing, Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts, Jaan Tõnissoni Selts, Karl Ristikivi Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, Merle Karusoo ja Ene Mihkelsoni Selts;

Turid Astrid Farbregd – Norra estofiil, tõlkija ning kultuurivahendaja ja -toetaja. Esitaja Eesti Kirjanike Liit;

Toomas Rein – arhitekt. Esitajad Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektuurimuuseum ja Eesti Arhitektide Liit;

Priit Pärn – animafilmirežissöör, karikaturist ja graafik. Esitaja Eesti Kunstiakadeemia;

Helgi Sallo – laulja ja näitleja. Esitaja Rahvusooper Estonia;

Mark Soosaar – filmilavastaja ja poliitik. Esitajad Eesti Rahvusringhääling, Eesti Dokumentalistide Gild, Heimtali Muuseumi Sõprade Selts;

Eha Komissarov – kunstiteadlane ja kuraator. Esitajad Eesti Kunstimuuseum, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Tallinna Kunstihoone, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Outset Eesti, Kai kunstikeskus;

Jaak Kangilaski – kunstiajaloolane. Esitaja Eesti Kunstnike Liit;

Arne Mikk – lavastaja ja teatritegelane. Esitaja Eesti Kontsert;

Tõnis Mägi – laulja ja helilooja. Esitaja Elva Vallavalitsus;

Maie Orav – rahvatantsujuht ja tantsupedagoog. Esitaja Rakvere Linnavalitsus koos Rahvakultuuri Keskuse, Eesti Rahvatantsukeskuse ja Tarvanpää Seltsiga;

Jüri Trei – diplomaat ja kultuuritegelane. Esitaja Jaan Rääts koos Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Muinsuskaitse Seltsiga;

Ingo Normet – teatripedagoog ja lavastaja. Esitajad Eesti Teatriliit ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia;

Heidi Sarapuu – teatrijuht, lavastaja, stsenarist ja näitekirjanik, raadiotoimetaja ning kuuldemängude autor. Esitaja Eesti Teatriliit;

Leonid Ševtsov – näitleja. Esitaja Eesti Teatriliit;

Mikk Targo – muusik ja helilooja. Esitaja Eesti Autorite Ühing;

Raine Karp – arhitekt. Esitajad Muinsuskaitseamet ja Eesti Rahvusraamatukogu;

Enn Kreem – polaaruurija, kirjanik, stsenarist ja toimetaja. Esitaja Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus;

Anne Erm – helilooja, muusikateadlane, saatejuht ja festivali Jazzkaar peakorraldaja. Esitaja Eesti Rahvusringhääling;

Jüri Talvet – kirjandusteadlane, tõlkija, luuletaja ja esseist. Esitajad Tartu Linnavalitsus ning Eesti Kirjanike Liit;

Tõnu Peipman – ehituskonstruktor. Esitaja Eesti Arhitektide Liit;

Priit Pedajas – näitleja ja lavastaja. Esitaja Eesti Draamateater;

Tõnu Kark – näitleja. Esitaja Eesti Draamateater;

Ilma Adamson – tantsupedagoog ja -õpetaja. Esitajad Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Rahvakultuuri Keskus, Tantsuansambel Sõprus;

Ester Pajusoo – näitleja. Esitaja Eesti Draamateater;

Enda Naaber – ajakirjanik ja kirjanik. Esitajad Saaremaa Vallavolikogu ja Saaremaa Kunstiklubi;

Lola Liivat – maalikunstnik. Esitaja Eesti Kunstnike Liit;

Alo Põldmäe – helilooja, laulja, muusikapedagoog ja -teadlane. Esitaja Kultuurileht.

Kultuuri elutööpreemia antakse kolmele isikule ning ühe preemia suurus on 64 000 eurot.

Kandidaadid kultuuri aastapreemiale:

Endrik Üksvärav – mitmekülgse ja pühendunud tegevuse eest Eesti kultuuri tutvustamisel ja edendamisel Eestis ja välismaal. Esitaja Kerema Kultuurikoda;

Kristjan Randalu – 2019. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Rahvusvaheliselt silmapaistval tasemel loominguline töö ja aktiivne kontserttegevus. Esitajad Eesti Jazzliit ning Music Estonia ja Jazzkaare Sõprade Ühing;

Erik Põllumaa – dokumentaalfilmi "Marju Lepajõe. Päevade sõnad" ja mängufilmide "Jeesus juhatab Sind kiirteele", "Rain" ja "Skandinaavia vaikus" operaatori töö eest. Esitajad Eesti Filmi Instituut, Pimedate Ööde Filmifestival, Eesti Kinoliit, Kino Sõprus ja Eesti Filmitööstuse Klaster;

Kaili Viidas – lavastus "Ihu paradiis", juubelilaulupeo "Minu arm" lavastamine, valgusfestivali "Öövalgel" etenduste lavastamine, valgusetenduse "Papa Walgus" lavastamine ning lavastus "Vapruse värinad". Esitaja Endla Teater;

Ain Mäeots – lavastused "Persona", "Kirvetüü" ja "W" (Teater Vanemuine), "Needid ja suhkruvatt" (MTÜ "Müüdud naer"). Esitaja Teater Vanemuine;

Theodor Sink – silmapaistev loometegevus 2019. aastal. Esitaja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester;

Tatjana Kozlova-Johannes – festivali pidulik avakontsert "Lagunemise ilu" rahvusvahelisel nüüdismuusika festivalil ISCM World Music Days 2019 Tallinnas Lennusadamas. Rahvusvaheliselt aktiivne aasta: osalemine festivalidel Musica Nova, New Music concerts Sari Torontos, ECCO kontserdil Stockholmis. Esitaja Eesti Heliloojate Liit;

Epp Annus – monograafia "Sotskolonialism Eesti NSV-s. Võim, kultuur, argielu" ja kogumik "Minu lapsepõlvekodu oli ENSV-s. Humanitaarid meenutavad". Esitaja Eesti Kirjanike Liit;

Maarja Vaino – Mati Undi muuseumi loomine Mati Undi kunagisse kodumajja Kadriorus, monograafia "Mati Undi hämaruse poeetika" avaldamine. Mati Undi pop-up muuseumi loomine Kirjandustänava festivalil. Esitajad Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts ning Eesti Muuseumiühing;

Monika Mattiesen – rahvusvahelise uue muusika festivali "Afekt" korraldamine. Esitaja Kultuurileht;

Vallo Toomla ja Kaie-Ene Rääk – dokumentaalfilm "Marju Lepajõe. Päevade sõnad". Esitajad Kultuurileht, Pimedate Ööde Filmifestival, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut ning Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond;

Vallo Toomla, Erik Põllumaa, Mart Kessel-Otsa ja Kaie-Ene Rääk – dokumentaalfilm "Marju Lepajõe. Päevade sõnad". Esitajad Rein Maran, Andres Sööt ja Toivo-Peep Puks;

Mart Kangro – lavastus "Enneminevik". Esitaja Kultuurileht;

Tanel Toom – film "Tõde ja õigus". Meisterlik töö näitlejatega. Esitajad Tallinna Linnateater ja Eesti Näitlejate Liit;

Hele Kõrve – tähelepanuväärt teatrirollide eest 2019. aastal: Johanne Louise Heiberg lavastuses "Vihmausside elust" ja Anna lavastuses "Kommuun". Esitaja Tallinna Linnateater;

Doris Kareva – luulekogu "Suik ja sillerdus" eest. Esitaja Eesti Kirjanike Liit;

Jaan Toomik – isikunäitus "My End is My Beginning, And My Beginning is My End" Moskva Moodsa Kunsti Muuseumis, grupinäitused ja esinemised rahvusvahelisel kunstiareenil, näiteks Fajr International Film Festival Teheranis, Freinaum festival Berliinis, "Situ-Exhibiton" Oberhessenis, "TRE" Snehta Galeriis Ateenas, "Avant 19" Kristinehamni Kunstimuuseumis Karlstadis, "Estonian Energies" Izevski Rahvusmuuseumis. Esitajad Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Kunstnike Liit;

Ene-Liis Semper – "Meistri ja Margarita" lavastus ja kunstnikutöö Burgtheateris, olulisimas saksakeelse kultuuriruumi teatris maailmas. Esitaja Eesti Kunstiakadeemia;

Merike Estna – mastaapse esimese eestlase isikunäituse eest Moderna Museetis Malmös, isikunäitus Karen Huberi galeriis Mexico Citys. Osalemine uue installatsiooniga grupinäitusel Kumu kunstimuuseumis – Eesti Kunstimuuseum 100. "Avatud kollektsioonid. Kunstnik võtab sõna" (kuraator Eha Komissarov). Esitaja Eesti Kunstiakadeemia;

Anatoli Arhangelski – peaosad lavastustes "Modigliani", "Tramm nimega Iha", "Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi", "Kratt". Esitaja Rahvusooper Estonia;

Jüri Kruus – Gustav Ernesaksa 110. sünniaastapäevale pühendatud arhiivimaterjalidel põhineva CD "Tormide rand" koostamine. Esitaja Rahvusooper Estonia;

Jaak Jõekallas – lavastuse "Operetikuningas Imre Kàlmàn" idee, dramaturgia ning lavastamine. Muusikaloolised raadiosaated Klassikaraadios ja Vikerraadios. Esitaja Rahvusooper Estonia;

Priit Aimla – väljapaistev osalemine rahvusooperi haridusprojektides nii trompetisti kui ka näitlejana ning muusikateatri tutvustamine 2019. aasta jooksul 15 000 lapsele ja noorele. Esitaja Rahvusooper Estonia;

Ivo Sillamaa – Erich Wolfgang Korngoldi ooperi "Surnud linn" kontsertettekande vastutav kontsertmeister. Esitaja Rahvusooper Estonia;

Edith Karlson – näitus "Sisse-sisse – uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen" Kumu kunstimuuseumi kaasaegse kunsti galeriis. Näitus "Õed" Tallinna Kunstihoone galeriis, esinemine näitusel "Kui ütled, et kuulume valgusesse, kuulume äikesesse" Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis, lavastus koos Sigrid Saviga Tallinna Kunstihoone ja Sõltumatu Tantsu Lava ühisprojektis "Ruumitud keha(d)". Esitajad Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum ning Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Tallinna Kunstihoone, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Outset Eesti ja Kai kunstikeskus;

Mihkel Poll – silmapaistev ja kõrgetasemeline loominguline tegevus solisti ja kammermuusikuna. Soolokontsert, soleerimine Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga Estonia Kontserdisaalis ning Orchestre de Pasdeloup'ga Pariisi Filharmoonia saalis, kõrgetasemelised esitused kammermuusika kooslustes Eestis ja välismaal. Esitaja Eesti Interpreetide Liit;

Heli Veskus – silmapaistev ja kõrgetasemeline loominguline tegevus 2019. aastal. Esitaja Eesti Interpreetide Liit;

Ain Anger – Eesti tuntuim ooperilaulja maailmalavadel. Lisaks ooperirollidele maailmas soolokava Eestis ning soleerimine Pärnu Muusikafestivali ning juubelilaulupeol. Esitaja Eesti Muusikanõukogu;

Grigori Maltizov – projektis Vivaldi Collection ilmunud plaat Vivadi Collection 13, IL Pastor FIDO (Ustav Karjane) op3, 1737, RV 54-57. Esitaja Andres Uibo;

Ellen Värv – 2019. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Esitaja Eesti Rahva Muuseum;

Jaan Tooming – "Kaupo ja Lembitu" lavastaja, "Jumalad on maal" – vepsa eepose ainetel teose koguja-lavastaja. Esitaja Toomteater;

Vaike Rajaste – tantsupeo "Minu arm" pealavastaja. Esitaja Mittetulundusühing Viljandimaa rahvakultuuriselts;

Peeter Perens ja Vaike Rajaste – XXVII laulupeo peadirigent ja XX tantsupeo pealavastaja. Oskuslik meeskondade juhtimine juubelilaulu- ja -tantsupeo "Minu arm" õnnestumiseks. Esitaja Ramsi Vaba Aja Keskus;

Jaagup Roomet – EV 100 Täispika mängufilmi "Tõde ja õigus" kunstnik. Eesti Lavastuskunstnike Liit;

Pärt Uusberg – laulupeole "Minu arm" kantaadi "Igaviku tuules" loomine ja juhatamine, Tartu Ülikooli kui rahvusülikooli 100. sünnipäevaks loodud teos "... ja tuulelaeval valgusest on aerud". Esitaja Riinimanda Kooristuudio;

Olesja Rotar – eestivene kultuuriajakirja "Plug" peatoimetaja ja eestvedaja. Ajakirja kümnenda sünnipäeva puhul ilmunud venekeelne esseekogumik "10 elavat eesti autorit", kirjanduskabaree ning illustratsioonide tänavanäitus. Esitaja Eesti Instituut;

Priit Pedajas – lavastused "Põud ja vihm Põlva kihelkonna nelätõistkümnendama aasta suvõl" ja "Linnade põletamine" Eesti Draamateatris. Esitaja Eesti Teatriliit;

Triin Koch – 2019. aasta Tartu laulupeo kunstiline juht ja peadirigent, laulupeo "Minu arm" segakooride liigijuht; edukas tegevus rahvusvahelisel areenil. Esitaja Tartu Linnavalitsus;

Eik Hermann, Mihkel Tüür ja Rene Valner – Eesti Arhitektide Liidu kuraatornäitus "Liginull". Esitaja Eesti Arhitektide Liit;

Tiina Lokk-Tramberg – 23. Pimedate Ööde Filmifestival, mille külastuste arv saavutas 2019. aastal esmakordselt 90 000 piiri. Esitaja Pimedate Ööde Filmifestival;

Merilin Kirbits – Eesti Lipu 135. aastapäevale pühendatud suvelavastus 2019. aasta juunis. Esitaja Otepää Vallavalitsus;

Tonio Tamra – tantsupeo "Minu arm" muusikajuht. Esitaja Viljandi Muusikakool;

Ivari Ilja – EMTA uue saali ja juurdeehituse rajamise juhtimine ja lõpuleviimine ning EMTA 100 juubeliürituste silmapaistev teostus. Esitaja Kultuurileht;

Märt-Matis Lill – Rahvusvahelise ISCM (Rahvusvaheline Nüüdismuusika Ühing) festivali World Music Days korraldamine ja läbiviimine. Esitaja Kultuurileht;

Kristjan Hallik – ERSO 2019. aasta Euroopa kontserditurnee korraldamine ja läbiviimine, ERSO arengu järjepideva ja läbimõeldud planeerimise eest. Esitaja Kultuurileht;

Jüri Nael – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rahvusvahelise etenduskunstide ja füüsilise teatri magistriprogrammi õppekava looja ja juht; etenduskunstide maastiku elavdamine – identiteedikabaree "Drag Show" vol2, lavastuse "Meister ja Margarita" koreograaf (lavastajad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, Burgtheater, Viin). Esitaja Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit;

Raido Bergstein – pikaaegne Koolitantsu peakorraldaja ja juht, TantsuMENÜÜ korraldaja ja eestvedaja, kahe rühma viimine tantsupeole "Minu arm". Esitaja Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit.

Viis preemiat suurusega 9 600 eurot antakse möödunud aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate loominguliste saavutuste eest.

Riiklike kultuuripreemiate määramise otsustab valitsus ning need antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva eel, 22. veebruaril Eesti Teaduste Akadeemia saalis koos riiklike spordipreemiate, teaduspreemiate ning Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinnaga.