Jazzkaar avaldas põhiprogrammi

Põhiprogrammi lisandusid artistid nagu ameeriklasest Grammy nominent, trummar ja jazzvokalist Jamison Ross ning Ameerika soul-laulja ja laulukirjutaja Avery*Sunshine. Lisaks astub Jazzkaarel üles tuntud India muusik, löökpillimängija Trilok Gurtu; elektroonilisema kõlaga minimalismi esindab festivalil atmosfäärilise helikeelega Saksa pianist Niklas Paschburg ja ambientse kõlaga muusikat esitab Islandi duo Hugar.

Festivali avavad Vaiko Eplik ja Kristjan Randalu kontserdiga "Kooskõla lahkhelid", sest sel aastal täitub neil 10 aastat esimese ühiskontserdi "Kooskõla" esitlemisest Jazzkaarel. Samuti täitub hiljuti Eesti Muusikaauhindadel aasta jazzalbumi auhinna võitnud Kadri Voorandil täitub 15 aastat Jazzkaare debüüdist. Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand esinevad sel puhul keelpillidele loodud eriprojektiga. Liisi Koiksonil täitub 15 aastat jazzalbumi "Väike järv" väljaandmisest, selle puhuks teeb muusik kummarduse möödunule ning taasesitab armastatud muusikapalasid sellelt plaadilt.

"Pean oluliseks, et alati oleks festivalil esindatud parim Euroopa jazz. Kõige sügavamat ja kaunimat elamust on oodata Norra-Rootsi triolt Rymden eesotsas vaimustava pianisti ja helilooja Bugge Wesseltoftiga," ütles festivali kunstiline juht Anne Erm ja tõi välja, et ta on 30 aastat jälginud hulljulgete ideedega kitarristi Marc Ribot' loomingut. "Nüüd jõuab ta Jazzkaarele oma punk-jazz ansambliga Ceramic Dog."

Jazzkaare kontserdid toimuvad tänavu taas Telliskivi loomelinnakus, Vaba Lava kõrval võõrustab publikut Fotografiska Tallinn, mis ühendatakse festivali ajaks omavahel telgiga. Varem on aprillis toimuva festivali esinejatena välja kuulutatud Dee Dee Bridgewater, Cécile McLorin Salvant, Cyrille Aimée, Flora Purim, Airto Moreira jmt,