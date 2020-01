Talvejazz toob ühiskontsertidel kokku ECM Recordsi ja Eesti jazz-tipud

Talvejazzi esimesel kontserdipäeval, 26. veebruaril kuuleb Kirke Karjat oma sooloprojektiga.

"Kaks aastat tagasi hakkasin intensiivsemalt sooloklaverile muusikat kirjutama, sest tahtsin oma hirme ületada ning see osutus väga põnevaks protsessiks," tunnistas Karja.

"Ansamblikaaslaste puudumine osutus suureks plussiks, sest tekkis võimalus minna oma muusikaga sinna, kuhu ise soovin. Korraga on mu ees hoopis teistsugused valikud ja võimalused," lisas Karja.

Kontserdi teises pooles astub üles üks Norra uue jazz-põlvkonna esindajaid, trompetist Mathias Eick oma kvintetiga. ECM Recordsi plaadifirma alt on Eickilt ilmunud neli albumit, aga tema mängu võib kuulda enam kui 100 heliplaadil, kus lisaks trompetile on Eick mänginud veel bassi, vibrafoni, klaverit, kitarri ja nagu ta ise ütleb "kõike, mida vaja".

Eick on esinenud koos jazz-muusikutega, nagu Chick Corea, Pat Metheny, Mike Stern ja Manu Katché. Aastal 2018 ilmunud Eicki neljas ECM-i album "Ravensburg" on nime saanud Eicki vanaema kodulinna järgi. Muusikas köidab autorit kodune õhkkond, oma inimesed ja nende tunded ning suhted.

Talvejazzi teisel päeval astub oma uue sooloalbumi muusikaga publiku ette helilooja, kitarrist ja multiinstrumentalist Erki Pärnoja. Veebruaris avaldab ta oma neljanda albumi "Leva". Pärnojalt on varem ilmunud kolm albumit: "Himmelbjerget" (2015), Eesti muusikauhindadel aasta indie-alternatiivalbumi auhinnaga pärjatud "Efterglow" (2017) ning "Saja Lugu" (2018). Kontserdil on oodata ka Pärnoja ja kitarrist Dominic Milleri ühisimprovisatsiooni.

Kahepäevasele kontsertmaratonile paneb punkti kitarrist Dominic Miller oma ansambliga. Muusik on Eestis esinenud koos Stingiga ja andnud 2018. aasta Jazzkaarel kontserdi oma bändiga. Stuudiomuusikuna on Miller koostööd teinud artistidega, nagu Phil Collins, Level 42, Tina Turner, Youssou N'Dour, Placido Domingo, Paul Simon jpt. Stingiga on mees salvestanud 10 albumit ning osalenud arvukatel turneedel. Miller on salvestanud 13 sooloalbumit, millest esimene, "First Touch" ilmus 1995. aastal ja viimane "Absinthe" 2019. aastal. Kitarristi teise ECM-i albumi "Absinthe" muusikat kuuleb ka Tallinnas Dominic Miller Groupi esituses.

Plaadifirma ECM Records esimese plaadi ilmumisest möödus 2019. detsembris 50 aastat ning seda sündmust tähistatakse nii Eestis kui ka mujal maailmas. Esimese Eesti ECM-i jazz-artisti Kristjan Randalu eestvedamisel algas 2019. aasta kevadel kontsertide seeria ECM-i artistidega jazz-klubis Philly Joe's.

Talvejazzi kontserdid EMTA-s:



26. veebruaril kell 19.00 Kirke Karja / Mathias Eick Quintet (Norra)

27. veebruaril kell 19.00 Erki Pärnoja / Dominic Miller Group (UK)



Kontserdid toimuvad kahes osas ning kestavad orienteeruvalt 3 tundi.