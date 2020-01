Purjelaev Admiral Bellingshausenil salvestatud helidest valmib muusikateos

Antraktika olemust interpreteerivad helikeelde kolme riigi muusikud – Eesti jazzpianist, helilooja, arranžeerija ja muusikaprodutsent Raun Juurikas; Norra auhinnatud trompetist, vokalist ja helilooja Arve Henriksen; Šveitsi löökpillimängija Brian Quinn ning Veronika Portsmuthi kooriakadeemia kammerkoor.

Raun Juurika sõnul on projekt "Antarktika 200" kui tõeline põhjala tundemaailm. "See saab olema justkui kohtumine näota tundmatuga, sa ei tunne teda, aga tajud tema olemust," selgitas ta ja tõi välja, et näiteks interpreteerivad nad Antarktika külmuse ja valge massi näotuse hüpnotiseerivaks koorilauluks, millel pole sõnu, aga on hääl. "See saab olema põhjala esteetika."

Juurikas kinnitas, et muusikaline tervik ehitatakse ebatavaliste helide peale. "Antarktika on valge maa ning valge on ka vaikuse värv," ütles ta ja tõdes, et nende projekt kõnnib klassikalise ja modernse muusika piirimail.

Purjelaev Admiral Bellingshauseni ekspeditsioon meenutab Antarktika avastamist admirali von Bellingshauseni poolt 200 aasta eest. Selle tähistamiseks sõitis purjelaev Eesti teadlastega Antarktikasse, juhtimaks tähelepanu keskkonnamuutustele polaaraladel. Rännak sai alguse 2019. aasta juulis ning kestab 2020. aasta veebruarini.

Festival Jazzkaar toimub 17. kuni 26. aprillini, suurprojekt "Antartika 200" lõpetab tänavuse festivali.