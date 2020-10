Video: Raun Juurikas ja Veronika Portsmuthi koor esitasid katkendi teosest "Antarktika 200"

Juurikas tõdes, et Antarktika helide muusikasse panemine on tema jaoks vägagi suur väljakutse. "Helisid on kahte tüüpi – ühed on loomade ja lindude helid, mis väga musikaalseks ei osutu ja teised on mühinad, kahinad, kohinad, kolinad, mis on mere ja laevavööri ning kõige sellega seotud. See on neutraalsem ja universaalsem."

Helilooja ja muusik Raun Juurikas tutvustas saates "Hommik Anuga" ka enda loodud uut pilli. Autor/allikas: Merily Malkus/ERR

Koos Juurikaga oli stuudios ka Veronika Portsmuthi kooriakadeemia kammerkoori esindus, kes esitas koos Juurikaga stiilinäite loost "Antarktika 200", mis sünnib korofoni-nimelisel pillil, mis on Juurika enda välja mõeldud uus instrument, mis teeb koorihäält.

Tervikteost "Antarktika 200" saab kuulda Jazzkaare raames 15. oktoobril Coca Cola Plazas kell 19.00. "Antarktika 200" valmib koostöös Admiral Bellingshauseni ekspeditsiooni korraldajatega.