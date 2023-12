Muusikateadlane: improvisatsioonis teadlikku tegevust rakendada on võimatu

Film valmis loovmuusikaprojekti "Muusika kui varjupaik" raames. Filmi autorid Heli Reimann ja Erik Norkroos jälgivad Raun Juurikase muusikalisi otsirännakuid, mis kulgevad läbi mittetraditsiooniliste esinemispaikade ning aeg ajalt sekkuvad loosse ka mängulised ja performatiivsed elemendid.

"Tänapäeva maailmas armastame kõike kontrollida," ütles muusikateadlane ja filmi autor Heli Reimann. "Meil on seadused ja reeglid ning plaanid ja teisalt huvitab meid eelkõige eesmärk ja lõpptulemus. Nüüd kui me räägime muusikalisest improvisatsioonist, siis siin on olukord täiesti vastupidine. Meil tuleks lahti lasta kontrollist ja usaldada, nagu Raun Juurikas ise armastab öelda. Oluline on usk lähitulevikku. Improviseerimine toimub tegelikult konkreetses ajahetkes ja teatavasti liiguvad sekundid väga kiiresti, nii et selle protsessi käigus teadlikku tegevust rakendada on praktiliselt võimatu."