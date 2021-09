Heli Reimann esitleb ajaloomuuseumis teost Tallinna 67. aasta džässifestivalist

Heli Reimann esitleb neljapäeval, 30. septembril Ajaloomuuseumis raamatut "Tallinn '67 Jazz Festival: Myths and Memories" legendaarsest 1967. aasta Tallinna džässifestivalist.

Tegemist on esimese ingliskeelse teadusmonograafiaga Eesti popmuusika ajaloost, mis ilmub maailma juhtivas humanitaar- ja sotsiaalteadustealases kirjastuses Routledge.

Tallinn '67 džässifestival oli üks väheseid Eesti nõukogudeaegseid kultuurisündmuseid, mis leidis laialdast kajastamist ka välismeedias.

Autor Heli Reimann on muusikateadlane, kelle uurimisala on Eesti ja nõukogude džässi ajalugu. Ta on Tallinna Ülikooli teadur ja Helsingi kunstide ülikooli külalisteadur.

"Uno Naissoo algatatud Tallinna džässifestivalide tähendus on Eesti kultuuriloos võrreldav laulupidudega. Teisalt on Tallinn '67 festival üks legendaarsemaid sündmusi maailma džässifestivalide ajaloos," märkis Reimann.

"Skandaalsuselt on seda lausa võrreldud Woodstocki 1969. aasta festivaliga ja nimetatud ka nõukogude Newportiks. Tänu sellele festivalile kuulub Eesti džässifestivalide traditsiooniga maailma džässi ajalukku."

Raamat uurib festivaliga seoses tekkinud müüte ja nende kujunemise tagamaid ning püüab välja selgitada sündmuste tegelikku kulgu. See asetab kesksele kohale festivalil osalenud isikute lood, mis aitavad lahti mõtestada džässihuviliste tegevust nõukogude aja kontekstis, pakkudes seeläbi uut vaatenurka nõukogudeaegse ajaloo käsitlusele.

Raamatuesitlus toimub 30. septembril 2021 kell 17.00–18.30 Ajaloomuuseumi Tallihoones Maarjamäel, kuid saab ühineda ka Zoomis.