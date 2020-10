Jazzkaare linnaruumiprojekt toob muusika kontserdisaalist linnapilti

Esimest korda toimuv linnaruumiprojekt toob muusika kontserdisaalidest välja ligi 60 sündmusega. Sel aastal algab tegevus heade mõtete linnast. 5. oktoobril võib näha ja kuulda artiste musitseerimas üle Tartu, 6. oktoobril saavad viljandlased kuulata jazz-muusikat ning 7. oktoobriks jõuab linnaruumiprojekt suvepealinna Pärnusse. 6.–15. oktoobrini täidab programm Tallinna kaheksal päeval.

Elamusi pakuvad noored muusikud G. Otsa nimelisest Tallinna muusikakoolist, Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiast, Eesti muusika- ja teatriakadeemiast ning õpilased Saue muusikakoolist. Samuti astuvad üles jazz-artistid, nagu Siim Aimla, Marianne Leibur, Sten Valdmaa ja Rubundi.

Jazz-rongkäik, -auto, -vaip, -aken, ummiku-jazz, teatri-jazz ja tänavamuusikute duell on mõned näited linnaruumiprojekti maailmast, mille eesmärk on tutvustada möödujatele jazz-kultuuri. Silmad tasub hoida lahti Tallinnas My City hotelli, F-hoone, rahvusraamatukogu, Reval Café, Foorumi keskuse, Balti jaama, Fotografiska Tallinna, Telliskivi loomelinnaku ja Tallinna lennujaama juures. Just nendes ning mitmetes teistes kohtades tuuakse improvisatsiooniline muusika traditsioonilistest kontserdisaalidest ebatavalistesse paikadesse.

Sel aastal on linnaruumiprojekti kontsertidega kaasatud ka teatrid üle Eest. Nii tervitavad muusikuid Tallinna Linnateater, Vanemuine, Endla teater, Ugala teater, Eesti Noorsooteater ja Eesti Draamateater. Esimest korda jõuab linnaruumiprojekt ka Tartu teaduskeskusesse AHHAA, kus pop-up-kontserdi näol kohtuvad teadus ja muusika.

Linnaruumiprojekti programmiga saab tutvuda Jazzkaare kodulehel.

31. Tallinna rahvusvaheline festival Jazzkaar toimub 9.–15. oktoobrini 2020 üle Eesti ja 3. novembril Alexela kontserdimajas. Programmiga saab tutvuda festivali kodulehel.