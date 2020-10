Anne Erm: kultuuri ei saa lukku keerata

Linnaruumiprojekti avapäev oli pühendatud Tartule, kus muusikud astusid üles näiteks Ahhaa teaduskeskuses ja Tartu ülikooli raamatukogus. Lähipäevadel toimuvad linnaruumikontserdid aga veel ka Viljandis, Pärnus ja Tallinnas, kus esinevad nii vähemtuntud noortekollektiivid kui ka juba tunnustatud muusikud.

Täpne esineja selgub enamasti aga kohapeal.

Jazzkaare direktor ja kunstiline juht Anne Erm kiitis linnaruumikontsertide valikut. "Noored, kes seda korraldavad, on väga põnevaid asju välja mõelnud," sõnas ta ja lisas, et kuigi koroonaviiruse tõttu on olukord festivalikorraldajatele keeruline, on nad ikkagi positiivsed.

"Ei saa ikkagi kultuuri lukku keerata, inimesed janunevad selle järele, sest elav asi on kõige parem asi, kuid loomulikult me arvestame nende piirangutega."