Galerii. "Krahv Luxemburgi" lavastaja: Estonias ei olnud survet anda loole oma tugev tõlgendus

24. jaanuaril esietendub rahvusooperis Estonias Franz Lehár operett "Krahv Luxemburg". Selle toob lavale Thomas Mika, kes on varem Estonia lavastuste juures tegev olnud kunstnikuna, lavastajana on see aga tema debüüt. Ta tõdes, et keerulisim oli lavastamise juures inimeste kombineerimine, kuid kergendust pakkus asjaolu, et ta ei tundnud survet anda lavastusele omapoolset tugevat tõlgendust.

Thomas Mika on lavastajana tegutsenud Saksamaal, aga viimased 12 aastat on ta olnud lavastuskunstnik. Tegelikult ongi ta õppinud ooperlavastajaks ja hakkas selle käigus tegema ka kunstnikutööd, mis ajapikku domineerima hakkas.

Mika keskenduski lavastamise asemel rohkem kui 10 aastaks kunstnikurollile, aga viimastel aastatel on ta püüdnud oma loomingulises töös leida uut fookust ja lavastamise juurde naasta.

Lehári operett pakub Mika sõnul talle palju võimalusi, sest sedapuhku täidab ta mõlemat rolli. ""Krahv Luxemburgis" on palju erinevaid tüüpe ja karaktereid – romantiline paar, noorpaar, naljakas paar. Nii et siin on vaheldust.""

"Operett on näitlejale küllaltki keeruline, sest sa pead olema väga täpne. Sa ei räägi ainult oma nalja, vaid pead selle ka õigesti ajastama," rääkis Mika. Osatäitjatega on ta igatahes väga rahul.

Mikal oli päris raske otsustada, kes on esimene koosseis ja kes teine, sest ta oli kõigi osatäitjatega tõepoolest rahul. "Küsimus oli rohkem selles, kuidas inimesi omavahel kombineerida ning see oligi lavastuse raskeim osa," märkis ta. Eesti ooperielu kohta jätkub Mikal ainult häid sõnu.

Mika tõdes, et Estonias lavastades ei tundnud ta survet anda loole omapoolne tugev tõlgendus. "Saksamaal oleks asjad teisiti. "Krahv Luxemburgi" oleks võinud kergesti sisse panna näiteks natside temaatika, sest tol ajal kirjutati operett ümber ning Saksamaal oleks seda viidet ilmselt kasutatud."

Aga kuna "Krahv Luxemburg" on tema sõnul kirjutatud peamiselt meelelahutuseks, ei näinud ta põhjust sellist tõlgendust sisse tuua.

Operette lavastatakse tihti hoopis laulvate näitlejatega. Seekord on aga rollides Eesti ooperilauljad. Estonia ooperilauljad on Thomas Mika sõnul nagu näitlejad. "Neis on olemas vajalik karakter ja näitlejameisterlikkus." Iga osatäitja pidi muidugi leidma oma liini ja värvingu, kuid see on tema sõnul õnnestunud.

Thomas Mika järgmine töö viib teda aga hoopis Ameerika Ühendriikidesse. Järgmisel nädalal alustab ta tööd kolme uue balletilavastusega San Franciscos, Houstonis ja Seattle'is ning sedapuhku ootab teda taas kunstnikuroll. Mika lavastatud "Krahv Luxemburg" jõuab Estonia lavale aga juba reedel, 24. detsembril.