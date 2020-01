Lavastaja Thomas Mika operetist "Krahv Luxemburg": minu jaoks oli kõige olulisem opereti poeesia ja ilu

Rahvusooperis Estonia esietendub 24. jaanuaril Franz Lehari ülipopulaarne operett "Krahv Luxemburg". Helilooja ise leidis pärast loo valmimist, et ehkki see oli tüütu tellimustöö, on see kõige ainulaadsem muusika, mille ta eales kirjutanud on.

Lavastaja ja kunstnik Thomas Mika ütles ERR-ile, et tema jaoks oli kõige tähtsam selle opereti poeesia ja ilu ning just seda tahab ta ka vaatajatega jagada. "Muidugi saab seda lavastada ka teistmoodi, võib tuua sisse 1930. aastate poliitilisi teemasid nagu Lehàr omal ajal Saksamaal sisse viis, aga ma arvan, et tähtsam on näidata muusika ilu ja seda ellu tuua," rõhutas ta ja kinnitas, et ei ole mõtet hakata poliitiliste sõnumite abil uusi teemasid arendama.

Sündmustiku käivitab fiktiivne abieluleping, mille laostunud krahv sõlmib oma rahalise olukorra päästmiseks. Operetile kohaselt päädib aga kõik suure ja romantilise armastusega. "Krahv Luxemburg" esietendus Viinis 1909. aastal ning seda on mängitud kogu maailmas, ka Estonias on operetti korduvalt lavastatud. "Seda rolli olen mina väga kaua oodanud, sest see on väga ilus operett," ütles nimiosaline Reigo Tamm ja lisas, et ta on vaadanud arhiividest seda, kuidas Hendrik Krumm sama osa laulis. "See on jätnud mulle väga sümpaatse mulje, aga Hendriku kingades käimine on väga vastutusrikas ja hirmuäratav."

Angele'i osatäitja Helen Lokuta rõhutas, et tema roll on vokaalse poole pealt väga nõudlik. "Lavastaja on lisanud siia operetti veel Puccini "Boheemist" Mimi aaria, mis on minu jaoks tõeline väljakutse, aga see lisab teist dimensiooni veidi."