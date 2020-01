Georg Otsa 100. sünniaastapäeva tähistab koos eestlastega ka Peterburi

Koos eestlastega meenutavad lauljat tema sünnilinna Peterburi elanikud. Nimelt otsustas ülemaailmne peterburglaste ühendus taotleda Georg Otsa sünnikodu lähedal, kunagises eestlaste agulis asuvale rohealale Georg Otsa nime. Taotluse kiitis heaks Peterburi kuberner. Üheskoos kohaliku eesti kultuuriseltsiga tahetakse park korda teha ning paigutada sinna ka mälestusmärk lauljale.

"Sellel rohealal ei olnud siiani nime, aga ta pole kaugel sellest kohast, kus elas Georg Ots oma vanematega. Kahjuks maja pole säilinud, see purustati sõjas, aga pargike on lähedal. Selleks, et seal ümberehitusi teha, on vaja nii linnaametnike kui arhitektide kooskõlastusi. Ma usun, et reaalselt saab kõik valmis sügiseks, kui Peterburis toimuvad Tallinna päevad ja park avatakse," rääkis ajakirja Travel & Culture Industry peatoimetaja Anatoli Kovaljov "Aktuaalsele kaamerale".