Georg Ots teadis, et temast saab kord muuseumieksponaat

Tuleval kevadel on Georg Otsa 100. sünniaastapäev. Tänu näitusele Ajaloomuuseumis on aga võimalus teda meenutada juba praegu. Muuseumieksponaadiks saamisele mõtles Ots ka ise juba oma eluajal.

"See näitus tegelikult algab tema lahkumisega, mida väga paljud ka mäletavad. Teine sellise massiga matus, mis mulle meenub, on Paul Pinna matus," rääkis "Prillitoosile" näituse "Georg Ots, armastan sind" kuraator Annely Kaldoja. "See mõjus kohe noorele inimesele."

Sealt edasi räägib näitus sellest, mis Otsast maha on jäänud ja mida noored esimese asjana temast mäletavad ning mis neile Georg Otsa nimega seostub.

"Me mõtleme natuke selle üle, et mis see tema fenomen on. Hea kasvatus kindlasti. Tema isa Karl Ots oli ju laulja Estonias, ja tema onu ema poolt, Aleksander Viikholm oli samamoodi Estonias laulja. Lauljageenid on temas tugevalt sees."

Ots oli väga hea ujuja, ka Eesti meister. Aga ka laskja, kalamees. "Füüsiline vorm on väga oluline. Just need ujuja kopsud. Sellest on räägitud ja ta on ka ise öelnud, et see tuli lauljana väga kasuks."

Samuti räägib näitus esimestest hetkedest, mil Ots mõistis, milline on laulu ja muusika mõju.

Näitusesse on tegelikult panustanud ka Ots ise, kes juba eluajal tõi Eesti teatri- ja muusikamuuseumisse mõned materjalid. "Need kirjad on üks osa sellest, mis ta tõi. Ta on muuseumisse ka saatnud postkaardi ühelt reisilt, kus all on kirjas, et "Georg Ots, teie tulevane eksponaat"."

Georg Ots oli ka üsna andekas kunstnik. Autor/allikas: ERR

Enamus näituse materjalidest ongi pärast Eesti teatri- ja muusikamuuseumi kogust, aga ka Spordimuuseumist, Eesti Rahva Muuseumist ja erakogudest. "Tema kolleeg ja sõber Aarne Mikk on näiteks andnud mõned asjad näitusele."

Peale materjalide on näitusele korjatud ka lugusid – ajakirjandusest, raamatutest, saadetest.

Otsa kunstioskusest sai Kaldoja teada aga alles siis, kui ta Ajaloomuuseumi tööle tuli. "Meie kogus on väga palju tema joonistusi. Ta oli hobikunstnik ja joonistas väga palju just oma viimastel eluaastatel. Need joonistused on jõudnud muuseumi tänu tema lesele Ilona Otsale, kes need muuseumile andis."

Ta märkis, et Ots liidab põlvkondi. "Kui ma Georg Otsast räägin – ükskõik, kas ma räägin kolleegi, mõne teatriinimese, taksojuhiga või kosmeetiku juures, siis nad mäletavad. See on huvitav." Ta lisas, et ta liidab ka rahvusi. "Tema suurimad austajad tulevad Venemaalt ja Soomest. Georg Ots on meie kultuurisaadik."

Tegelikult on näitus "Georg Ots, armastan sind" ainult sissejuhatus tema 100. sünniaastapäevale. "21. märts on Georg Otsa 100. sünniaastapäev, mida tähistab nii Estonia teater kui ka erinevad kontsertasutused. Tähistatakse nii Venemaal, Peterburis, ja ma usun, et ka Soomes. Kindlasti saab ta järgmisel aastal palju tähelepanu, mida ta ka väärib."