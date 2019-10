Ajaloomuuseumis näeb Georg Otsa loodud kunstiteoseid

Näitus kannab pealkirja "Georg Ots, ma armastan sind!", sest armastatud artisti ongi kujutatud just läbi austajate silmade.

"Eesti austajad on natuke tagasihoidlikumad ja kirjutasid, kuidas neile meeldis kontsert. Mõned kirjad on sellised, et "on üks laul, mis mind kummitab, et mis laul see on" või kirjutati, kuidas neile Georg Ots ikkagi meeldib," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" kuraator Annely Kaldoja.

"Kui nüüd lugeda Nõukogude Venemaalt tulnud kirju, siis need on hoopis emotsionaalsemad. Neid kirju võib võrrelda armastuskirjadega oma iidolile. Georg Otsa väga armastati Nõukogude liidus ja ka Soomes. Sealt tulevad tema kõige tulihingelisemad austajad," lisas ta.

Fotokollaaž Georg Ots austajannadega. Autor/allikas: Katre Rohumaa

Mõeldes nii turistidele kui ka neile, kes pole Georg Otsa eluga ülemäära kursis, on väljas katkeid nii Otsa eluloost, tema rollide kirjeldusi, kostüüme kui ka meenutusi Georg Otsast.

"Lisaks sellele on siin ka palju esemeid, mis näitavad Georg Otsa mitmekülgsust. Siin on tema kostüümid, tema sportlasdiplomid. Aga mul on väga hea meel, et meil on olnud võimalus välja tuua ka tema joonistused. Ta oli ka päris hea kunstnik. Esimest korda on meil võimalus need joonistused seina peale panna," sõnas Kaldoja.

Näituse visuaalse poole on loonud kunstnik Kristjan Suits. Ja muidugi kuuleb Ajaloomuseumis Georg Otsa laulmas, sest mis näitus see ikka muidu Otsast oleks.