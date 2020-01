Tallinn Music Weekil esineb A Place To Bury Strangers

25.–29. märtsil toimuv Tallinn Music Week (TMW) avalikustas esimesed artistid. Laupäeval, 28. märtsil esinevad Noblessneri valukoja Nobeli saalis A Place To Bury Strangers (US), Shortparis (RU) ja Joensuu 1685 (FI).

Peterburi loovkeskuse Sevkabel Port ja festivali Stereoleto kureeritud kontserdiõhtu esinejad on USA müraroki kooslus A Place To Bury Strangers, Shortparis Venemaalt ja psühhedeelse rock'i bänd Joensuu 1685 Soomest.



Tänavuse TMW üks toimumispaik on Noblessneri valukoja Nobeli saal, kus Peterburi loovkeskus Sevkabel Port koos festivaliga Stereoleto esitlevad nii maailmanimesid kui ka uue ajastu loojaid Eestist ja idanaabrite poolt.



New Yorgi kitarristi, laulja ja kitarriplokkide meistri Oliver Ackermanni juhtimisel üle tosina aasta tegutsenud A Place to Bury Strangers (APTBS) astub Eesti publiku ette esimest korda. Shoegaze'ist ja post-pungist mürakollaaže loov APTBS loob sageli uusi lugusid otse laval. "Meile meeldib viibida hetkes, mil kõik peaks justkui metsa minema ning muuta see esinemise parimaks osaks," ütles Ackermann.



Venemaa uue alternatiivmuusika ekspordiartikkel Shortparis esitleb Nobeli saalis oma mullu Universal Russia plaadimärgi alt ilmunud albumi "Tak Zakalyalas' Stal" ("Nii karastus teras") kava. Nende etteastet 2017. aasta TMW festivalil kajastades tõdes Briti nädalaleht Observer, et post-punk on siiski veel elus ja terve ning pesitseb Venemaal.



Joensuu 1685 sai Soomes tuntuks aastal 2008. Vahepeal lagunes põhjanaabrite psühhedeelse rock'i kollektiiv küll eri liikmete sooloprojektideks, ent 2018. aastast on nad taas koos muusikat tegemas.

Joensuu 1685. Autor/allikas: Aapo Huhta



Ukraina naisartistide laine esindajaid Luna (kodanikunimega Kristina Viktorovna Bardash) saabub Nobeli valukotta oma mulluse albumi "Транс / Trance" 90. aastate massikultuuri viidete ja šiki melanhooliaga pikitud pop-hällilauludega.



Eestlasi esindab Peterburi muusikaõhtul Vene Teatri muusikajuhi Aleksandr Žedeljovi ansambel MODULSHTEIN, liites ambient'i ja IDM-i helid visuaal-lahendustega.



TMW 2020 kogu muusikaprogramm ning Sevkabel Porti ja Stereoleto esitlusõhtu ülejäänud esinejad avalikustab TMW teisipäeval, 4. veebruaril.

Sevkabel Port (Sevkabeli sadam) on Peterburi Vassiljevski saarele endise Sevkabeli tehase territooriumile rajatud loomelinnak, kus asuvad tänaseks muu hulgas promenaad, rulapark, näituseangaarid ja kontserdiklubi Morse ning toimuvad mitmed festivalid, nende seas Stereoleto.



2002. aastast toimuval Venemaa muusikafestivalil Stereoleto on tänaseks teiste seas esinenud Massive Attack, Crystal Castles, Nick Cave and the Bad Seeds, David Byrne, Future Sound of London ja Tommy Cash.

Luna. Autor/allikas: pressimaterjalid

TMW 2020 muusikaprogramm koondub peaasjalikult Põhja-Tallinna Telliskivi Loomelinnakusse ja Noblessneri sadamalinnakusse ning uute toimumispaikadena on kavasse lisandumas ka Fotografiska Tallinn ja Kai kunstikeskus.



Muusikafestivali kõrval on TMW põhiprogrammis ka 27. ja 28. märtsil Eesti kunstiakadeemias toimuv konverents, mille fookuses on uue ajastu muusikatööstus ja kestliku arengu tegevussuunad. TMW kavas on ka tasuta linnalava kontserdid, kunsti- ja disainiprogramm, avalikud vestlused, muusikalised töötoad lastele ning ettevõtmised avalikus linnaruumis.