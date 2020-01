2. detsembriks esitati Eesti Kunstiakadeemia rektori kandidaadiks viie avaldusega ametis olev rektor professor Mart Kalm. Tema kandidatuuri uueks ametiajaks esitasid arhitektuuriteaduskonna nõukogu, kunstikultuuri teaduskonna nõukogu, kaheksa professorit ühiselt, EKA üliõpilasesindus ja endine rektor emeriitprofessor Jaak Kangilaski.

ERR-ile antud kommentaaris kinnitas Kalm, et viieks aastaks antud mandaat kohustab teda paljuks. "Ehkki kunstiakadeemial on hästi läinud ja me näeme seda, kuidas kogu Eesti ühiskond on teisenenud ja kunsti prestiiž ühiskonnas on päris kõrgele tõusnud, aga selle edu hoidmiseks ja edasi kandmiseks on ka koolil väga palju vaja pingutada."

Samuti kinnitas ta, et kuna maja on väike, siis nad laiendavad järgnevatel aastatel oma kampust. "Olukorras, kus riiklik tegevustoetus kõrgkoolidele ja sealhulgas kunstiakadeemiale on selgelt mitterahuldav, siis see seab ülikooli väga raskete valikute ette."

Valimiskogu moodustasid kõik akadeemia nõukogu ja senati liikmed, kõik akadeemia korralised professorid, kõikide osakondade, õppetoolide ja instituutide juhid, üliõpilasesinduse liikmed, õppejõudude poolt nende seast valitud esindajad ning nõukogu valitud kunstiavalikkuse esindajad.

Eesti Vabariigi president inaugureerib Mart Kalmu ametisse 6. aprillil ja tema valitsemisaeg kestab viis aastat.