Tõnu Kark: teatri kriisist on sama kaua räägitud kui hukas noorusest

"Ma usun, et preemiad meeldivad kõikidele ja ka mulle. Ilmselt on see tagasiside tehtud töö eest," kommenteeris Tõnu Kark.



Meedias ringleva väitega, et Eesti teatrid on praegusel ajal kriisis, Tõnu Kark ei nõustunud. "Ma töötan ise teatris ja ma isiklikult kriisi ei tunne. See kriis on olnud minu ajal nii kaua, kui ma teatris olen töötanud. Täpselt sama kaua kui räägitakse, et noorus on hukas."

Tõnu Kark on mänginud rohkem kui 60 filmis. Sealhulgas sellistes armastatud filmides nagu "Nipernaadi" (1983) ja "Keskea rõõmud" (1986). Oma filmidebüüdi tegi Kark 1967. aastal filmis "Keskpäevane praam". Viimatine filmiroll oli näitlejal eelmisel aastal esilinastunud Hardi Volmeri mängufilmis "Johannes Pääsukese tõeline elu".