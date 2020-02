Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Ungari Instituudi koostöös sündinud näitusel näeb illustraatori viimaste aastate töid, mis võimaldavad piiluda erinevate tehnikate, värvide ja lugude kirevasse maailma. Vaatajani on toodud näiteks merekoletiste sari, mis püüab pöörata tähelepanu keskkonnareostuse ettearvamatutele tagajärgedele, innustades meid muutma oma tarbimisharjumusi.

Jacqueline Molnári käekirja iseloomustavad kirkad ja elavad värvid ning peensusteni viimistletud detailid. Tehnikatest kasutab ta nii kollaaži, akvarelli, temperat, akrüüli kui ka fotograafiat.

Illustraator loodab, et tema pildid kõnetavad nii vanemaid kui nooremaid näitusekülastajaid ning sütitab lastes loomingulisust: "Püüan oma loomerõõmu ja loomingut jagada laste ning täiskasvanutega, see vabastab ja annab tiivad. Loodan, et näitus neile meeldib ning tekitab soovi ka ise maalida, joonistada ja muinasjutte kokku põimida."

Illustraator Jacqueline Molnár on sündinud 1973. aastal Budapestis. Ta on lõpetanud Budapesti Kunsti- ja Disainiülikooli ning täiendanud end Gröningenis, Amsterdamis ning Barcelonas. Molnár on illustreerinud üle 40 raamatu ning teinud mitmeid joonisfilme.

Näitus avatakse kell 17.00. Isikunäitus on külastajatele avatud 6. märtsini.