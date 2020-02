Renna Aretha Ali kirjutas legendaarsest kunstikogujast Matti Miliusest dokumentaaljutustuse

Raamat jutustab inimsuhetest, ajast ja armastusest ning see on läbi põimitud fiktiivse luuletaja Matti Moguci luule ning muinasjuttudega, vahendas "Aktuaalne kaamera". Raamatu palus 2013. aastal kirjutada Matti Milius ise ning sellest pidi saama kirjanduslik portree tema 70. sünnipäevaks.

Autor Renna Aretha Ali kinnitas, et pärast Matti Miliuse surma mõtles ta, et peaks kirjutama biograafia. "Aga akadeemilist biograafiat ma ei osanud ega tahtnud kirjutada," sõnas ta ja lisas, et kuigi 2020. aasta on ka Miliuse 75. sünniaastapäeva, siis polnud see põhiline põhjus kirjutamiseks. "Ma lihtsalt tundsin, et Matti ootab, ma ei saa enam viivitada."