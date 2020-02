Suri Hollywoodi filmilegend Kirk Douglas

"Sügava kurbusega peame koos vendadega teatama, et Kirk Douglas jättis meid täna 103-aastasena," kirjutas näitleja poeg Michael Douglas suhtlusvõrgustikus Facebook.

Douglas sündis 9. detsembril 1916. aastal New Yorgi osariigis asuvas Amsterdamis ning töötas edukalt nii näitleja, režissööri ja ka produtsendina.

Douglas mängis kokku umbes 90 filmis, millest kandideeris filmauhinnale Oscar kolmel korral rollide eest linateostes "Tšempion" ("Champion" 1949), "Halb ja ilus" ("The Bad and the Beautiful" 1952) ja "Elujanu" ("Lust for Life" 1956). Aastal 1996 sai ta siiski elutöö eest Oscari kätte. See anti talle 50-aastase tegevuse eest loomingulise ja moraalse jõuna filmitööstuses.

Ilmselt tuntuima rolli tegi Douglas vast siiski 1960. aasta filmis "Spartacus".

Aastal 1975 mängis Douglas filmis "Jõuk" ("Posse") peaosa ja oli ühtlasi linateose produtsent ja režissöör. Gilm nimetati Berliini filmifestivali peaauhinna Kuldkaru kandidaadiks, kuid ei võitnud seda.