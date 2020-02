Pärimusmuusikute hädaabikõne peaministrile: ütle, miks mul on äkki tunne, et olen väljasurev liik

Lugu on inspireeritud Anna Haava luulest ja Miina Härma muusikast.

Loos kõlavad sõnad nagu "Tere, Jüri, palju õnne, armas Eesti vaba riik. Ütle, miks mul on äkki tunne, et olen väljasurev liik. Võtsid meid siin hoida-kanda, kuid luba endalt küsida: kas omakeelse teaduseta saame jääma püsima?" ja "Läbi ajatormi kantud ja meie hoida antud on Eesti Rahvaluule Arhiiv. Seda hindamatut vara praegu ükski võim ei aita, viskab kodarasse kaika meile me riik. Me poolitame senti, ei saa me üht protsenti, kuigi seda lubama sa olid kõva miis".

Autorid: Kristiina Ehin, Anna Haava / Mari Kalkun, Miina Härma

Laulu esitleti Klassikaraadio saates "Helikaja".