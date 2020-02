Klassikaraadio kontserdisoovitused: rahvaluule arhiivi toetuskontsert ja Beethoven 250

Kontsert Eesti rahvaluule arhiivi toetuseks (kolmapäeval, 4. märtsil Eesti Rahva Muuseumis)

Kontserdil esinevad Trad. Attack!, Mari Kalkun, Sander Mölder, Juhan Uppin, Maarja Nuut, Zetod, Piret Päär, Margus Põldsepp ja Lõõtsavägilased, Cätlin Mägi, Curly Strings, Lauri Õunapuu, Johansonid jt.

"Kui aasta algus kätte jõudis ja jagati teadusrahasid ja uurimistoetusi, siis selgus tõsiasi, et kirjandusmuuseum ja Eesti rahvaluule arhiiv, mis selle kooseisu kuulub, ei saanud ühtegi toetust," rääkis Velt. "Olukord on küllaltki nukker. Nagu üks Eesti rahvaluule arhiivi teadlane meile saates rääkis, siis ühel hetkel on selline tunne nagu oleks haigla kabinettide ja suurepärase varustusega, aga arsti ei ole."

Ta usub, et pärimus- ja folkmuusika on pidevas liikumises. "See on ka täiesti normaalne ja loogiline nähtus. On ka neid, kes ikka veel viljelevad väga autentset mängu ja mängivad ainult nendel pillidel, mis on originaalis on selleks mõeldud. Eks ta teiseneb ikka."

Velt märkis, et igal aastal Viljandi pärimusmuusika festivalil käies näeb ta, kuidas tänavad on noori muusikuid täis. "Näiteks samal kontserdil astuvad üles Lõõtsavägilased, kelle kohta ma mäletan lugu, et nad olid tänaval mütsi sisse raha kogunud, siis oli Ando Kiviberg mööda läinud ja järgmisel aastal olid nad juba folgi laval."

Beethoven 250. Triin Ruubel-Lilleberg, Theodor Sink, Kärt Ruubel (laupäeval, 7. märtsil kell 18 Kadrioru lossis)

Beethoveni kammerkavaga astuvad publiku ette Triin Ruubel-Lilleberg (viiul), Theodor Sink (tšello) ja Kärt Ruubel (klaver).

"Sel aastal möödub 250 aastat Ludwig van Beethoveni sünnist. Sel puhul inimesed võivad märgata seda, et kontserdikavades on natuke rohkem Beethoveni loomingut, kuigi teda mängitakse alati ja on alati mängitud, aga sel aastal võib-olla natuke teadlikumalt."

Konkreetne kontsert on Velti sõnul väga eriline selle poolest, et läbi Euroraadio muusikavahetusprogrammi jõuab see Tallinnas toimunud kontsert miljonite raadiokuulajateni üle maailma. "Vaatasin just järele, et kontserdi on endale tellinud isegi näiteks Lõuna-Korea raadiojaam."