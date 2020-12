Viiuldaja Florian Donderer: keeruline aeg tuletab meelde, kui eriline on koos musitseerimine

Euroopa Ringhäälingute Liidu ehk EBU jõulukontserdi otseülekannet vahendab Eestist Klassikaraadio, vahendab "Aktuaalne kaamera". Florian Donderer esitab Tallinna kammerorkestriga kava, mille aluseks on Johann Sebastian Bachi Brandenburgi kontsert number viis.

Viiuldaja ütles ERR-ile, et ehkki tegemist on ajatu teosega, sobib ta aastavahetuse- ja jõulumeeleollu. "Sa ei taha jõuluajal tõsist muusikat, vaid pigem soovid sellist vabama hingega loomingut" tõdes ta ja kinnitas, et Bachil on õnnestunud luua selline helge, särav ja kaunis teos, mis sobib väga hästi.

Dondererile on Tallinna kontsert üks vähestest esinemistest sel aastal. Ta ütles, et kummaline aeg paneb muusikut rohkem hindama seda, millega ta tegeleb. "Võib-olla muudab see ka seda tasakaalu, miks me seda teeme, sest tavaliselt järgneb üks esinemine teisele ja kõik peab olema väga täpselt paigas," tõdes ta ja kinnitas, et üldjuhul on päevakavad väga ranged. "Sõidad ühest paigast teise ja hõlpsasti võib ununeda, kui eriline asi see on, et sa saad koos muusikat teha."

Eesti Kontserdi produtsent Tuuli Metsoja tõdes, et Estonias on kontsertidel olnud sedavõrd vähe publikut, et tegu oleks justkui personaalesinemistega. "Me oleme rahul sellega, et saame tegutseda ja kontserdid käivad," kinnitas ta ja lisas, et muusikud on selle üle väga õnnelikud, et nad saavad töötada.

Euroraadio jõulumuusikapäev Klassikaraadios algab 20. detsembril kell 11.