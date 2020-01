Saksamaal tuleb esiettekandele Jüri Reinvere uusooper Beethoveni tütrest

Uusooperi tellis Jüri Reinverelt Baieri liidumaal asuv teater Regensburgis. Kogu teatriprojekti toetab Ernst von Siemensi muusikafond. Nagu ERSO on kirjeldanud, on see "Beethoveni- ja Eesti-aineline intrigeeriva süžeega ooper tundliku sotsiaalse närviga heliloojalt Jüri Reinverelt". Nüüd on tükk jõudnud esietenduse lävele. Esiettekandega alustab ka Regensburgi teater oma Beethoveni 250. sünniaastapäevale pühendatud üritusi.

Lavaloo peategelased on heliloooja tahtel Beethoveni väidetav tütar Minona, kes sündis Viinis (eluaastad 1813–1897), ja tema ema, Beethoveni kirja "Surematule armastatule" adressaat, Beethoveni omaaegne klaveriõpilane Viinis Josephine Brunsvik (1779–1821), abielunimega Stackelberg. Kirja oli Beethoven kirjutanud nädalapäevad pärast seda, kui oli taas kohtunud Josephinega 1812. aastal Prahas.

Ooperi libreto on koostanud Reinvere ise. Selle partituuris on olemas kõik suure ooperi komponendid, suur orkester koos ooperikooriga ning solistid. Regensburgis publiku ette tulevat lugu nimetab Berliini lavastaja Hendrik Müller lavaseadeks. Dirigent on Taiwanilt pärit, Grazis ja Zürichis õppinud Chin-Chao Lin (s. 1987), kes on Regensburgi teatris GMD ametis teist hooaega. Muuseas on tema õpetajaks olnud ka Kristjan Järvi.

Uusooperi proovid juba käivad, esietendusõhtu tuleb 25. jaanuaril. 19. jaanuaril teeb teater vaba sissepääsuga ooperit tutvustava hommikukontserdi. Iga õhtuse etenduse eel toimub tüki pooletunnine sisututvustus. Esietenduspäeval, 25. jaanuaril toimub kell 15 teatri uue maja saalis ka sümpoosion ooperi teemal.

Nimiosas laulab Rumeeniast pärit sopran Theodora Varga, kes on Regensburgis töötanud juba aastaid. Kokku on kahevaatuselises nelja pildiga etenduses laval 13 tegelast. Pärast esietendust on "Minona" mängukavas teatris Bismarcki väljakul veel kolmel õhtul veebruaris, kahel märtsis ning kahel ka aprillis (viimane 15. aprillil), maikuul tuleb kaks ooperiõhtut aga teatri Volksbühnel. "Minona" on Reinvere esimene ooper esietendusega Saksamaal, kuna ta eelmised ooperid esietendusid Soomes ja Norras. Kas lavalugu kunagi ka Eestisse võib jõuda, seda otsustavad ooperi tellijad.

"Minona" on peale selle, et muusika ja libreto autor on Eestist pärit helilooja, seotud Eestiga ka sisuliselt. Kogu ainestik muutus praegu Frankfurtis elavale Reinverele väga lähedaseks seetõttu, et Minona elas omal ajal pikka aega tema sünnilinnas Tallinnas. Reinvere tutvus arhiivimaterjalidega Bonnis Beethoven-Hausis, samuti Tallinnas ja Tartus, suhtles Beethoveni-uurijatega, kelle seas on ka Harry Goldschmidt.

Minona ema lugu uurides nägi Reinvere, kui oluline oli Josephine Beethovenile tema muusikas ja elus. "Josephine motiivistik läbib Beethoveni muusikat noorusteostest kuni surmani, näiteks Beethoveni kaks viimast klaverisonaati, arvavad uurijad, on tegelikult reekviem Josephinele," ütles Reinvere. "Aga Minona, tema oli nagu lill, mis iialgi ei õitsenud."

Minona elas enam kui kakskümmend aastat, 1819–1842, oma seadusliku isa, baltisakslasest haridustegelase Christoph von Stackelbergi residentsis (kuni viimase surmani) Tallinnas Suur-Kloostri tänaval. Stackelberg oli muu hulgas aastatel 1819–1834 ka praeguse Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor, kogu Eestimaa kubermangu koolide direktor jpm. Märjamaa lähedale oli ta pärandusena saanud Tolli mõisa, mille karjamõisa maa peale rajas hoone Kuuda seminari jaoks. Surm viis ta ära aga enne, kui seminar avati.

Ajalehe Frankfurter Allgemeine Zeitung uusaasta esimeses nädalalõpunumbris on avaldatud intervjuu Jüri Reinverega tema uue muusikadraama loost ja selle sünnist, autor toimetaja Kerstin Holm. Selle juures on ka Minona noorpõlvefoto. Nagu mujalgi, tuuakse Reinveret esile kui muusikateadlast-uurijat ning kirjanikku, kes ka selles teoses liigub oma tuttaval kultuurilis-ajaloolisel rajal. Just oma viimaste aegade uute kontsertteostega, mis Saksamaal esiettekandele toodud, on Eesti helilooja Jüri Reinvere sealmail saanud juba üsna tuntuks.