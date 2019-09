David Geringas tõi esiettekandele Jüri Reinvere tšellosonaadi

David Geringas ütles Jüri Reinvere tšellosonaadi kohta: "Olin alati soovinud oma repertuaari lisada Eesti tšellosonaati. Tellisin teose Jüri Reinverelt, sest ta on helilooja, keda ma kõrgelt hindan. Oli suur rõõm olla selle teose esiettekandja. Reinvere tšellosonaat kulgeb ühes tonaalsuses, see teos on minu jaoks nagu dialoog inimese ja looduse vahel, inimese rahutu hing peegeldub rahutus meres."

Mstislav Rostropovitši õpilane David Geringas on maailma mõjukamaid tšelliste. Ta on 1970. aasta Tšaikovski konkursi võitja. 1975. aastast alates on Geringas elanud Saksamaal, neisse aastatesse jääb ka tema aktiivne koostöö Herbert von Karajaniga. David Geringas on alati olnud ka suur Balti maade muusika propageerija.

Jüri Reinvere 23minutine tšellosonaat läheneb olemuselt Beethoveni ja Šostakovitši suurtele tšellosonaatidele. Helilooja lähtus teost luues David Geringase interpreediisiksusest ning sai inspiratsiooni saksa muusikateadlase Christiane Wiesenfeldi uurimusest XIX sajandi tšellosonaatide kohta. Reinvere on oma teoses püüelnud mõttelise ja emotsionaalse tiheduse poole, et saavutada kompaktsust, mis rõhutaks sonaadi idee ja vormi elujõudu.

Kolmenädalane Usedomi festival on pikkade traditsioonidega muusikasündmus Saksamaal. Festivali toimumiskoht, Usedomi saar on ajaloo jooksul olnud Saksa keiserliku pere ja ülikute suviseks puhkekohaks. Saare 46 kilomeetri pikkune liivarand on palistatud luksuslike villade ja hotellidega. Festivalil esinenud muusikute ja kollektiivide hulka kuuluvad näiteks Esa-Pekka Salonen, Andris Nelsons, Piotr Anderszewski, Anne Sofie von Otter, Elbphilharmonie orkester. Usedomis on üles astunud ka Neeme, Paavo ja Kristjan Järvi.