Jüri Reinvere: käimasolev kultuurihooaeg kirjutatakse korstnasse

Klassikaraadio saates "Delta" oli külas Frankfurdis elav helilooja ja esseist Jüri Reinvere, kes kaardistas olukorda Saksamaal, kus esimene koroonaviirusesse nakatunu registreeriti jaanuari lõpus ning praeguseks on oma töö peatanud nii orkestrid kui kontserdimajad. Ta andis ülevaate Saksamaa muusikaelus toimuvast ning rääkis, milline on kriisi mõju kultuurile.

Reinvere tõdes, et Frankurti linnapildis avaneb haruldane vaade. "Tänavatel pole ühtegi inimest ning tühjad rongid sõidavad ringi. Umbes selline seis on ka kultuurielus. Teatrid, kontserdimajad ja muud kogunemiskohad on kõik kinni. Praktiliselt kogu kultuurielu on paralüseerunud," tutvustas ta Saksamaal toimuvat ja lisas, et nagu ka Eestis, käiakse ka seal nüüd palju looduses.

"Saksa riik on inimesi rahule kutsunud ning teatanud, et ükskõik mis meid ees ootab, Saksa riigil on suured reservid ja tööstus on elujõuline. Saksamaa on kultuuririik ning seetõttu pannakse siin kultuurile ka hoopis tugevamat rõhku kui paljudes teistes riikides. Nii võib öelda, et kunstnikud saavad siin olla riigi toes kindlamad," selgitas olukorda helilooja.

Reinvere tõdes, et kontserdi- ja teatrielu muutuvad järsult. "Saksamaal öeldakse, et kui sellest pandeemiast välja tullakse, siis jagatakse kaardid täiesti ringi," ütles ta.

"Saksamaal on õhus ärevus ja teadmatus. Saksamaa on föderaalriik ning see avaldab praeguses olukorras mõju. See tähendab, et kõik liiduvabariigid on ise otsustanud, mis ajal nad asutused kinni panevad ja kui suured kogunemised on lubatud," selgitas ta ja lisas, et eilse õhtu seisuga on ka Saksamaal kõik asutused suletud.

"Kultuuriasutused, kel taga riiklik tugi, võivad end praegu küllalt kindlalt tunda. Vabad kunstnikud on juba teatanud, et nad ei ela seda kriisi tõenäoliselt üle. Sellepärast, et nende ettevõtlusvorm on Saksamaal selline, mis ei luba neil koguda reserve. See tähendab seda, et kohe, kui jäetakse ära kontserte ja ohustatakse turneesid, siis nad võivad arvestada sellega, et nad ei suuda enam end ülal pidada," rääkis hetkeolukorrast Reinvere.

Muusika- ja kultuurielukorraldajad ütlevad realistlikult, et enne augusti vaevalt asutusi avada lubatakse. "Kui avanetakse varem, siis oleme kõik kindlasti rõõmsad. Kultuurikorraldaja peab olema realist ning üldiselt arvatakse, et selle hooaja peab kirjutama korstnasse," lausus ta.

Vabade kunstnike meeltes valitseb teadmatus. "Paljud festivalid ja üksikkollektiivid on avanud toetusfonde. Algatatud on kampaania, et inimesed ei nõuaks juba ostetud piletite eest raha tagasi," selgitas ta.

Olukord muutub praegu vilkalt ning inimesed on asunud võitlusse, et säilitada jätkusuutlikkus ja suhe publikuga. "Eestis ei ole publikuga suhte hoidmine kriisi ajal teema, sest üldiselt arvatakse, et kui kõik jälle normaliseerub, siis on samad inimesed jälle teatris. Saksamaal see nii ei ole. Oma publikuga peab olema kogu aeg aktiivses ühenduses – sa ei saa lihtsalt ära kaduda."

Populaarsed veebiülekanded ja kontserdid on samuti peatatud. "Algul tehti plaan, et kõik etendused ja kontserdid viiakse üle veebiülekannetele, kuid kuna kollektiivides on valdavalt üle 50 inimese, siis on ka need keelatud," kõneles ta.

Reinvere arvas siiski, et käimasolev eriolukord on Läänemaailmale vajalik raputus.