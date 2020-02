Jüri Reinvere neljas ooper tuleb esiettekandele Saksamaal

"Jüri Reinvere on oma põlvkonna üks tähtsamaid ja mitmekülgsemaid heliloojaid. Tema teostes on oluline osa inimeksistentsi põhiküsimustel," kommenteeris ooperitellimust Osnabrücki teatri intendant Ralf Waldschmidt.

"Ooperi "Vari" aluseks olev Hans Christian Anderseni muinasjutt käsitleb identiteedi kaotamist ja oma olemuse otsingut pealiskaudses ning ebahumaanses maailmas. Osnabrücki teater on väga rõõmus koostöö üle Jüri Reinverega ja vaimustuses võimalusest tuua teatris esiettekandele selline uudisteos."

Jüri Reinvere järgib oma oopereid luues eelkõige jutustava muusikateatri põhimõtteid ning on seisukohal, et ooper peab edasi andma lugu. Tema kaks esimest ooperit "Puhastus" ja "Peer Gynt" järgivad seda põhimõtet, kolmas ooper, Beethoveni-teemaline "Minona" avab uue lehekülje tema loomingus ning on oma olemuselt psühholoogiline ooper. Reinvere kirjutab libretod oma ooperitele ise, nii ka sel korral.

Anderseni ainese valiku kohta ütles Reinvere, et Andersen on praegu väga kaasaegne ja ka moes. Ühiskonnas toimuvad muutused ning sellega kaasnevad ohud on Reinvere tähelepanu pälvinud juba tema esseistlikus tegevuses, mille eest sai ta 2017. aastal Enn Soosaare esseistikapreemia. Ta on mures, et maailm liigub üha enam nn tõejärgse ühiskonna poole, kus nähtusi võimendatakse meedia abil kunstlikult paanikani ilma faktilisi vastuväiteid kuulamata. Ka neid nähtusi käsitleb Reinvere oma uues ooperis.

Rahvusvaheline press on esile tõstnud Reinvere orkestrikäsitlust, libretosid, milles on head dramaturgilist vaistu ja hästi disponeeritud rolle. Reinvere kolmas ooper "Minona" pälvis Saksamaal kiitvaid hinnanguid. Saksamaa suur päevaleht Süddeutsche Zeitung kirjutab, et "Esiettekandel sai kohe selgeks, et Reinverel oli libretot kirjutades juba olemas ka muusika. Ta loob värvikalt kaunist muusikat, mis on vaba paatosest, aga sisaldab palju meloodilisust. Ta asetab pulseerivad helikihid üksteise peale, koondab pidevalt muutuvateks kobarateks ja on võimeline looma äärmiselt elastseid kulminatsioone. Teksti tugevdamiseks kirjutab ta deklamatoorseid liine, mis suubuvad arioosodesse, kogu muusika on erakordselt selge."

Lähimatest esiettekannetest on Jüri Reinverel tulekul oratoorium "Ismaeli väljaheitmine" 20. märtsil Berliini filharmoonias ja 23. märtsil Hamburgi Elbphilharmonie's. Teose kannavad ette RIAS kammerkoor, koori peadirigent Justin Doyle, kes Reinverelt selle teose tellis, ja Ensemble Resonanz.